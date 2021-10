Oulu

Työväenluokkainen tausta ja ruumiillisuus -hankkeessa eri-ikäiset ja erilaisista taustoista tulevat tekijät käsittelevät tanssija Elsa Heikkilän ja koreografi Laura Lehtisen johdolla monisyisiä luokkakysymyksiä. Kantaesitys Luokkakuvia, vedos V nähdään JoJo – Oulun Tanssin Keskuksen syysohjelmassa. Kuva: Soili Huhtakallio

Kaikkiaan kolme kotimaista kantaesitystä on tulossa JoJo – Oulun Tanssin Keskuksen marraskuun ohjelmistoon. Mukana sekä oululaisten taiteilijoiden että JoJon tuotantoresidenssissä työskennelleiden taiteellisten työryhmien teokset.

Ensimmäisenä saa kantaesityksensä ryhmä Thar Be Dragonsin teos Eternal Return. Eternal Return on tekijöiden mukaan kumma matka, jossa tulevaisuuden maisema suodatetaan menneisyyden linssin läpi.

– Eternal Return pohtii käsitettä ikuinen paluu, jonka mukaan aika on syklinen ja tapahtumat toistuvat itsensä kaltaisina aina uudelleen ja uudelleen, esityksen tekstin kirjoittajat ja tanssitaiteilijat Ryan Mason ja Annamari Keskinen määrittelevät.

– Tapahtumat ottavat paikkansa jossain elämän ja kuoleman välillä, odotushuoneessa, jossa kertomukset avautuvat toistuvasti ja kompastuvat olemassaolon ihmeellisyyksiin.

Annamari Keskisen ja Ryan Masonin lisäksi näyttämöllä on muusikko Meriheini Luoto, joka on myös säveltänyt teoksen musiikin.

Eternal Return -teoksesta on Valvesalissa kolme esitystä 5.–7. marraskuuta.

Ryhmä Thar Be Dragons esitti ensimmäisen täyspitkän teoksensa Dying Animals Don’t Feel Sorry For Themselves Helsingissä 2018.

Nykyteatteri Vera Audentian ohjaaja Hanna-Kaija Takalo ja työryhmä kysyvät, mitä fyysisen väkivallan alaisuudessa elänyt ihminen kokee ja tuntee.

Oululaisen nykyteatteri Vera Audentian teoksen Enää hengitin, muuhun en pystynyt ensi-ilta siirtyi koronapandemian takia huhtikuulta 2020 tähän syksyyn. Teos kertoo erilaisen väkivallan sävyttämiä elämäntarinoita.

Ohjaaja Hanna-Kaija Takalo ja työryhmä kysyvät, mitä fyysisen väkivallan alaisuudessa elänyt ihminen kokee ja tuntee. Miten seksuaalinen hyväksikäyttö vaikuttaa ihmisen kasvuun ja kehitykseen? Mitä jälkiä henkinen väkivalta jättää?

– Teoksessa tutkitaan yhteiskuntamme synkkiä, vaiettuja aiheita ja peilataan ne tähän päivään, Takalo kertoo.

Käsikirjoitus on Hanna-Kaija Takalon ja työryhmän. Koreografiasta vastaa Miia Ahonen ja työryhmä. Runot kirjoitti ja musiikin sävelsi Saaga Suonvieri. Rooleissa ovat Henna Holma, Milla Lassila, Henna Männikkö, Jenni Säkkinen, Teemu Tuohimaa ja Saaga Suonvieri.

Enää hengitin, muuhun en pystynyt esitetään Valvesalissa marras-joulukuussa neljä kertaa. Esitykset jatkuvat kevätkaudella 2022. Teos on JoJon ja Vera Audentian yhteistuotanto.

Syksyn viimeinen kantaesitys Luokkakuvia, vedos V on nykyesitys, joka avaa työryhmän jäsenten luokkakokemuksia suomalaisessa yhteiskunnassa. Elsa Heikkilän ja Laura Lehtisen johdolla käsitellään monisyisiä luokkakysymyksiä liikkeen, tekstin, äänen ja visuaalisten elementtien keinoin.

Teos on Työväenluokkainen tausta ja ruumiillisuus -hankkeen kantaesitys. Työryhmä pyrkii osaltaan purkamaan tasa-arvomyyttiä, jonka mukaan Suomessa kaikilla on samanlaiset mahdollisuudet opiskella, työllistyä, edetä urallaan tai osallistua yhteiskunnalliseen keskusteluun. Työskentely keskittyy viiden eri teeman tarkastelemiseen: häpeä, liiallisuus, kuulumattomuus, runsaus ja luokkaylpeys.

Luokkakuvia, vedos V esitetään Oulun teatterin Vinttikamarissa neljä kertaa 23.–27. marraskuuta.