Pöllyävä lumi on aiheuttanut huonoa ajokeliä ja töitä hinaajille. Kuva: Risto Pikkupeura

Viime päivien lumisade on aiheuttanut töitä hinaajille. Ilmatieteenlaitoksen mukaan viiden vuorokauden sademäärä on Oulun seudulla jo yli 30 millimetriä. Lisää on luvassa tiistain ja keskiviikon aikana.

Oulu Hinaus Oy:n Tapio Still kertoo, että apua ovat tarvinneet sekä raskaan kaluston ajoneuvot että henkilöautot.