Ajokeli on muuttunut talviseksi myös Oulun Pohjantiellä, kertoo kelikamerakuva.

Oulun seudulla on sattunut keskiviikkoaamun aikana lukuisia pieniä kolareit ja ojaan suistumisia. Onnettomuuksia on ollut ainakin Kajaanintiellä, Aapistiellä, Jäälissä, Haukiputaalla, Oulunsalossa ja Kempeleessä, kertoi Oulun poliisin johtokeskus kello kahdeksan jälkeen.

Poliisi arvelee, että osa autoilijoista on vielä liikkeellä kesärenkailla.

Ajokeli on monin paikoin huono lumi- räntäsateen sekä sohjoisten tienpintojen vuoksi.

Fintraffic Tieliikennekeskus Oulu varoittaa huonosta ajokelistä Pohjois-Pohjanmaalla, Kainuussa ja Lapissa.

Lumisateen lisäksi kova tuuli tuntuu Oulun seudulla. Oulun Vihreäsaaressa kaakkoistuuli on ujeltanut puuskissa keskiviikkoaamuna yli 16 metriä sekunnissa.

Viisi loukkaantui Kalajoella kahden auton nokkakolarissa

Kalajoella sattui kahden henkilöauton nokkakolari valtatiellä kahdeksan kello kuuden jälkeen keskiviikkoaamuna. Toinen autoista suistui katolleen ojaan.

Päivystävä palomestari Mikko Kivelä Jokilaaksojen pelastuslaitokselta kertoo, että onnettomuudessa oli viisi ihmistä. He kaikki loukkaantuivat ja heidät kuljettiin Keski-Pohjanmaan keskussairaalaan.

Pelastuslaitos joutui leikkaamaan toisesta autosta kyljen auki, jotta autossa matkustaneet saatiin pois autosta.

Poliisi tutkii onnettomuuden syytä.

Liikenne ohjattiin onnettomuuspaikan ohitse pelastustöiden aikana. Liikenne sujuu nyt normaalisti.

Mikko Kivelän mukaan ajokeli on huono, tiellä on lunta sekä räntää.

Kalajoella on sattunut useita muitakin onnettomuuksia, joissa kuitenkin toistaiseksi on vältytty henkilövahingoilta.

Rahjan kohdalla auto suistui aamulla ojaan. Henkilövahinkoja ei pelastuslaitoksen mukaan tullut.

Noin aamuyhdeksän aikaan tiellä 8 sattui onnettomuus, joka ruuhkautti liikennettä. Onnettomuudessa ajoneuvo oli törmännyt valopylvääseen, joka katkesi rytäkässä. Henkilövahinkoja ei tullut.

Onnettomuuspaikka oli Kalajoelta noin yhdeksän kilometriä Oulun suuntaan.

Lähes samassa paikassa auto suistui ulos tieltä puoli yhdentoista aikaan. Tässäkin tapauksessa vältyttiin henkilövahingoilta. Autokin säilyi ajokuntoisena.

Autot suistuivat ojaan Ylivieskassa ja Nivalassa

Ylivieskassa Sievintiellä henkilöauto suistui katolleen ojaan kello kuuden jälkeen keskiviikkoaamuna. Kuljettaja pääsi omin avuin pois autosta.

Ensihoito tarkasti kuljettajan ja vei hänet terveyskeskukseen. Pelastuslaitos tutki onnettomuusajoneuvon vuotojen varalta.

Nivalassa tiellä 27 henkilöauto suistui ojaan ennen kellon seitsemän. Pelastuslaitoksella ei ollut tehtävää tapauksessa.

Liikennetiedote onnettomuudesta on tullut myös Pyhäjärveltä.

Hälytyksiä pienistä liikenneonnettomuuksista on tullut aamun ja päivän mittaan myös Raahesta, Reisjärveltä ja Haapajärveltä.

Raahessa Kantatiellä tapahtui rekan ja henkilöauton kolari, jossa kukaan ei loukkaantunut vakavasti.

Haapajärvellä rekan peräkärry kaatui tielle Ouluntiellä.

Kolme ulosajoa Sotkamossa samalla tiellä

Kolme henkilöautoa suistui Sumsantieltä Sotkamossa keskiviikkona aamupäivän aikana. Pelastuslaitos kävi tarkistamassa onnettomuudet.

Päivystävä palomestari Hanna Mäkitalo-Aitto-oja kertoi, että ulosajoissa vältyttiin isommilta henkilövahingoilta.

– Keliolosuhteet ovat tänään huonot Kainuussa ja toivomme kaikilta varovaisuutta liikenteessä, hän kommentoi.

Kova tuuli vaikuttaa lautan kulkuun Vaalassa

Alassalmen lossin lautan kantavuus on muuttunut.

Kovan tuulen vuoksi ei lautta ei kuljeta raskasta liikennettä, kertoo tieliikennekeskus.

Kello 12.19 lisätty tietoa Sotkamon onnettomuuksista.

Kello 8.46 lisätty tietoa Kalajoen onnettomuudesta.



Kello 8.20 Juttuun on lisätty onnettomuuksia Oulun seudulla.



Kello 8 Juttuun on lisätty Oulun onnettomuudet.



Kello 7.21 juttuun on lisätty onnettomuustietoja.

Päivitetty kello 9.48 ja 9.56: Lisätty Kalajokilaakson alueella sattuneita hälytyksiä.

Päivitetty kello 11.33: lisätty tietoja Kalajoen onnettomuuksista.

Päivitetty kello 13.48: Raahen ja Haapajärven tapaukset.