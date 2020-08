Katja Melkolla ja Janne Sorosella riittää jännitettävää Elitloppet-viikonloppuna, sillä Vixus lähtee Elian Webin seuraksi Solvallan ravinäyttämölle. Kuva: Laura Laakso

Katja Melkon valmentama suomenhevosravuri Vixus edustaa Suomea Solvallan raviradalla Elitloppet-viikonloppuna ravattavassa Elitkampen-kilpailussa. Yksi kylmäveriravureiden arvostetuimmista kilpailuista kokoaa yhteen pohjoismaiden kylmäverikerman ja monena vuonna suomalaiset ovat olleet kilpailussa vahvasti esillä. 7-vuotias Vixus nähdään kilpailussa ensimmäistä kertaa.

– Jotkut käyttäisivät sanaa satu, eihän tätä aina voi todeksi uskoa. Tuossa kasvattajallekin sekä muille omistajille soitin ja päiviteltiin tapahtunutta. Meitä on noin kuusi henkeä Vixuksessa mukana, oikein mukava porukka, tunnelmoi omistajaporukka Talli Tosivixuihin kuuluva sotkamolainen Tuomo Korhonen tuoretta Elitkampen-kutsua.

Katja Melkon Ruotsin valmennustallilta kilpaileva Vixus täydentää menestysvalmentajan Elitloppet-viikonlopun suomalaisedustusta. Viikonlopun lämminveriravureille suunnatussa pääkilpailussa kolmesta miljoonasta kruunusta ravaa tallin supertähti Elian Web. Valmennettava samana vuonna kylmäveristen Elitkampen-kilpailussa ja lämminveristen Elitloppet-kilpailussa on ravimaailmassa ainutlaatuinen saavutus.

– Katjan ja Janne Sorosen lisäksi ei ole monia valmentajia, joilla on ollut hevonen samana viikonloppuna molemmissa kilpailuissa, nämä ovat varmasti mahtavia elämyksiä, Korhonen pohti.

Melkon tallin harvinaisen tilanteen nosti esille myös Solvallan ravirata.

– Vixus on matkalla eliittiin ja osallistuminen tarkoittaa myös sitä, että Katja Melkolla on hevoset sekä Elitloppetissa että Elitkampenissa, kommentoi Solvallan kilpailupäällikkö Anders Malmrot suomenhevosravurin kutsua radan verkkosivuilla.

Vixuksen Elitkampen-kutsussa on nähtävissä myös historian havinaa. Oriin isä Viesker on voittanut lähdön peräti viisi kertaa. Suomalaisittain edellinen voitto on vuodelta 2017, kun Antti Tupamäen valmentama Polara vei kilpailun nimiinsä.