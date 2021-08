Varjakka on lumijokisten paikka, jonka he kokevat omakseen. Siksi uudet suunnitelmat ja niiden heikko tiedottaminen hämmentävät, kertovat Heli Greus (vas.), Teppo Greus ja Hannu Kukkohovi. Kuva: Jukka-Pekka Moilanen

Lumijoen varjakkalaiset ovat hämmentyneitä ja huolissaan, mitä heille tärkeälle alueelle on tapahtumassa. He kertovat, että päätöksenteosta tihkuu tietoja, että koko alue olisi menossa yhden toimijan käyttöön. Virallisia päätöksiä ei kuitenkaan ole vielä tehty.

Varjakka on lumijokisten paikka, jonka he kokevat omakseen, Heli ja Teppo Greus Varjakan kyläyhdistyksestä sekä Hannu Kukkohovi Lumijoen Kalastajainseurasta kertovat. Puhelin on soinut tiheään, että aluetta ei saa muuttaa, yhdistyksen sihteeri Heli Greus kuvailee tilannetta.