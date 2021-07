Kuva: Tiina Haapalainen

Lumijoen kunnan omistaman kiinteistöosakeyhtiön Lumijoen Kartanon uutta rivitaloa ryhdytään rakentamaan tänä kesänä Hopiakujalle.

Rivitaloon on tulossa kaksi taloa, joissa on yhteensä seitsemän huoneistoa. Niistä kaksi on kolmioita, neljä kaksioita ja yksi huoneistoista on yksiö.