Lumijoki

Lumijoen vanhan ampumaradan työmaalla ympäristötekninen valvoja Pekka Haaranen mittaa maanäytteestä muun muassa lyijyn ja kuparin arvoja. Kuva: Tiina Jokinen

Lumijoen vanhan ampumaradan, eli Hirvasniemen ampumaradan maaperän kunnostustyöt ovat loppusuoralla. Urakassa haitta-aineiden kyllästämä maa-aines poistetaan sekä maisemoidaan kolmen luotiaseradan osalta. Neljäs haulikkoratana toiminut rata jää pilaantuneiden maa-alueiden kunnostuspäätöksen mukaisesti vielä ennalleen. Laskennallisen riskinarvion perusteella riskirajat ylittyy ainoastaan kivääri-, hirvi- ja pistooliradalla.

– Kyse on ennen kaikkea pohjaveden suojelusta. Pohjavettä on tutkittu säännöllisesti ja nyt on tullut merkkejä, että tilanne on lähtenyt muuttumaan. Koko ajan on kuitenkin pysytty viitearvojen sisällä, mutta muutos oli startti sille, että asiaa lähdettiin viemään eteen päin, Lumijoen kunnaninsinööri Ari Korkala kertoo.