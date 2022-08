Viimeksi Lumijoella kisattiin hirvenjuoksun Suomen mestaruuksista vuonna 2015. Arkistokuva. Kuva: Peura Pekka

Lumijoella kisataan viikonloppuna hirvenjuoksun Suomen mestaruuksista. Kilpailut järjestetään Lumijoen Urheilutalon maastossa 5.–7. elokuuta.

Järjestäjien mukaan tapahtuma-alueelle odotetaan kaikkiaan tuhatta vierasta.

Perjantaina ohjelmassa on kello 13 alkava hirvikävely, johon on ilmoittautunut 382 kilpailijaa. Lauantaina järjestettävään päätapahtumaan eli kello 9 alkavaan hirvenjuoksuun on ilmoittautunut 357 kilpailijaa. Sunnuntaina ohjelmassa ovat viestit kello 10 alkaen.

Hirvenjuoksu on perinteinen metsästysurheilulaji, joka koostuu juoksusta, etäisyyden arvioinnista ja ammunnasta.

Hirvenjuoksun SM-kisat järjestetään Lumijoella toista kertaa. Edellisen kerran Lumijoella kisattiin lajissa vuonna 2015.