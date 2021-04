Ajokeli on tänään huono tai muuttuu päivän mittaan huonoksi lumi- ja räntäsateen vuoksi suuressa osassa maata.

Ilmatieteen laitos varoittaa huonosta ajokelistä Satakunnasta Keski-Suomeen ja Kainuuseen ulottuvalla vyöhykkeellä ja sen pohjoispuolella aina Lappiin saakka. Pohjois-Savossa ja Pohjois-Karjalassa sään odotetaan muuttuvan huonoksi iltayöstä alkaen lumisateen vuoksi.

Ilmatieteen laitos kertoo sääennusteessaan, että lumi- tai räntäkuuroja tulee tänään yleisesti. Sää on myös yhä tuulista lähes koko maassa.

Eteläisessä Suomessa on aamun mittaan sattunut useita liikenneonnettomuuksia, mutta vakavia henkilövahinkoja ei tiedetä aiheutuneen.

Siuntiossa Uudellamaalla kolme ihmistä loukkaantui lievästi ensihoitoyksikön auton ja henkilöauton nokkakolarissa. Onnettomuus tapahtui aamuseitsemän aikoihin Evitskogintiellä. Pelastuslaitoksen mukaan kolariin joutunut ensihoitoyksikkö oli ollut matkalla tehtävälle. Poliisi tutkii onnettomuuden syytä.

Lohjalla Uudellamaalla sattui aamukahdeksan aikaan henkilöauton ja kuorma-auton peräänajo, jossa pelastuslaitoksen mukaan loukkaantui lievästi yksi ihminen. Myös Loimaalla Varsinais-Suomessa kuorma-auto ja henkilöauto kolaroivat aamulla, mutta kukaan ei loukkaantunut.

Lisäksi Närpiössä Pohjanmaalla tapahtui ennen puolta yhdeksää aamulla nokkakolari Rantatiellä. Mahdollisista henkilövahingoista ei vielä tiedetä.

Tulvavaroitus kolmeen maakuntaan

Ilmatieteen laitos on tänään varoittanut tulvista kolmessa maakunnassa. Varoitus on voimassa Uudellamaalla, Pohjanmaan maakunnassa ja Etelä-Pohjanmaalla. Varoitus koskee kevättulvia, joiden vuoksi joet voivat tulvia pelloille ja katkaista paikallisliikennettä.

Kovan tuulen varoitus on tänään voimassa alueella, joka ulottuu Suomenlahdelta Pohjois-Itämeren itäosaan. Alueelle on odotettavissa lounaistuulta, jonka nopeus on noin 14 metriä sekunnissa. Tuulivaroitus merellä on voimassa huomisaamuun asti.

Juttu päivitetty kauttaaltaan klo 11:17.