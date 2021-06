Oulu

Vaunussa on iso keittiö ja oleskelutila. Kuva: Pekka Kallasaari

Maailmanpyörän kupeessa, Sombrero-karusellin vieressä ja koivujen katveessa kiiltää uutuuttaan valkoinen rekan puoliperävaunu. Tummennetut ikkunat ja pihalla seisova tynnyrisauna antavat viitteitä siitä, että vaunu on asuttu.

Suomen Tivolin toimitusjohtaja Lulu Sariola on lupautunut esittelemään Forum24:lle ”kesämökkiään”. Hän viittoo vaunun katolle.

– Minulla on satelliittiantenni, että voisi katsoa satelliittikanavia, mutta minulla on myös maailmanpyörä, joka estää kanavien näkymisen, Sariola naurahtaa päätään pyöritellen.

Sariola tilasi vaunun 2,5 vuotta sitten Italiasta. Sitä valmistettiin 1,5 vuotta mittatilaustyönä Sariolan perheelle.

Vanhempien sänky nousee kuljetusten ajaksi seinää vasten. Kaksi ilmalämpöpumppua pitävät vaunun viileänä. Kuva: Pekka Kallasaari

– Tämä tuli vähän nurinkuriseen aikaan. Jos olisin tiennyt 2,5 vuotta sitten, että korona tulee, olisin ehkä vähän siirtänyt sen hankintaa.

Viime vuonna Suomen Tivoli pääsi aloittamaan kiertueensa vasta juhannuksena. Tänä vuonna huvipuisto seisoo kulujen minimoimiseksi lähes koko kesän Oulun Hietasaaressa.

– Meillä on 35 rekkayhdistelmää, ja joudun käyttämään pääsääntöisesti keikkakuljettajia niiden kuljettamiseen. Ne ovat aina tappiollisia päiviä, kun muutetaan.

Vauvasta saakka kiertueella

Lulu Sariola on itse ollut vauva aloittaessaan kiertue-elämänsä tivolissa. Myös hänen oma poikansa syntyi vuonna 2010 kiertueen aikana Kemissä.

– Rodi oli kolmen päivän ikäinen, kun hän tuli tivoliin. Nuorempi syntyi joulukuussa ja sai olla vähän pidemmän aikaa kotona, Sariola hymyilee.

Laskennallisesti perhe viettää puolet vuodesta tien päällä. Vaunua voi siis hyvällä syyllä kutsua toiseksi kodiksi.

Täksi vuodeksi päivitetty asunto on Sariolan, hänen miehensä Thomas Mattssonin ja 10- ja 8-vuotiaiden lasten Rodin ja Remin mieleen.

Kylpyhuoneeseen mahtuu kerralla vaikka koko perhe. Kuva: Pekka Kallasaari

Noin 75 neliömetrin tilaan mahtuu kätevästi keittiö, olohuone, lastenhuone, vanhempien makuuhuone ja tilava kylpyhuone.

– Meillä on kotona Tuusulassa iso talo, mutta täällä ei tule sellainen tunne, että seinät kaatuu päälle, Sariola sanoo.

Television taakse kaappiin piiloutuvat kätevästi pleikkarit ja muu elektroniikka. Keittiön saarekkeeseen on upotettuna viinikaappi Mattssonin viiniharrastuksen vuoksi.

Pojilla on oma huone vaunun toisessa päässä. Kuva: Pekka Kallasaari

– Sisustussuunnittelija oli apunamme. Annoimme aluksi referenssikuvia, joista pidimme. He tekivät niiden perusteella suunnitelman. Jännitti ihan sikana, miten kaikki valinnat onnistuvat värien suhteen. Valitsimme kaiken pienistä paloista, eikä korona-aikana päässyt käymään välissä Italiassa.

Sariolan tuttava, joka on toimittanut tivolille myös laitteita Italiasta, toi asunnon lopulta maaliskuussa Suomeen.

– Parasta tässä on se, että vaunun saa pakattua niin, että keskilattia laskee kymmenen senttiä alaspäin ja sivut tulevat sen päälle. Näin siitä saadaan normaalilevyinen kuljetus. Kaikki rakentaminen ja purkaminen tapahtuu kaukosäätimellä.

Vapaa-ajalla luonnon rauhaan

Kun Lulu Sariolalla on vapaa-aikaa, hän lähtee mieluusti perheensä kanssa luonnonrauhaan. Tänä kesänä perhe on käynyt muun muassa Koitelissa ihastelemassa koskien pauhua.

– Kun on päivisin parhaimmillaan 10 tuntia ”hurlumheissa”, kaipaa veden liplatusta ja lintujen laulua. Mitä vanhemmaksi tulee, sitä enemmän tarvitsee hiljaisuutta.

Uusi asumus on huomattavasti paremmin eristetty kuin edellinen, Sariolan isänkin liki 30 vuotta asuttama vaunu. Kodista löytyy kuitenkin myös vastamelukuulokkeet, jos melu alkaa kunnolla ahdistaa.

Sariola on perinteisesti viettänyt aina juhannusta Rovaniemellä, mutta varsinaisia juhannusperinteitä hänellä ei ole, koska tivoli on yleensä ollut auki aina keskikesän juhlan aikaan. Saunassa käydään, jos jaksetaan.

Tivolialueella on kaikkiaan kolme saunaa. Tynnyrisauna on Sariolan omassa käytössä, kaksi muuta ovat henkilökunnan saunatiloja. Kuva: Pekka Kallasaari

Entä kadehtivatko tivolin työntekijät johtajan hulppeaa asuntoa ja omaa privaattisaunaa?

– Parannamme säännöllisesti myös henkilökunnan asuinoloja. Luulen, että siellä on ymmärrys taustalla, että olemme puolet elämästämme täällä. Tämä on aika kuluttava ammatti. Siksi sitä toivoo, että oma elinympäristö on sellainen, missä on hyvä olla.