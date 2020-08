Raahen Oluthuoneella tämän viikon aikana vierailleiden on seurattava vointiaan koronavirusaltistumisen vuoksi. Osan pubissa vierailleista henkilöistä on myös jäätävä karanteeniin.

Raahen Oluthuoneen yrittäjä kertoi lauantaina sairastuneensa koronavirukseen ja olleensa töissä ennen testituloksen valmistumista. Hän arvoi, että on voinut altistaa jopa satoja henkilöitä töissä ollessaan.

Raahen hyvinvointikuntayhtymä kertoo, että altistumispäiviä ovat olleet maanantai 17. elokuuta, tiistai 18. elokuuta, perjantai 21. elokuuta ja lauantai 22. elokuuta.

Hyvinvointikuntayhtymän mukaan Oluthuoneella vierailleiden on arvioitava, ovatko he olleet sairastuneen kanssa lähikontaktissa, jolloin altistusriski on suuri vai muuten kontaktissa, jolloin altistumisriski on pienempi.

Lähikontaktiksi lasketaan se, että on oleskellut Oluthuoneen baaritiskin läheisyydessä yli 15 minuuttia. Lisäksi lähikontaktiksi luokitellaan yli 15 minuuttia kestävä kohtaaminen kasvotusten niin, että etäisyyttä on alle kaksi metriä. Myös fyysinen kontakti sekä kosketus esimerkiksi koronaan sairastuneen eritteisiin, kuten ysköksiin lasketaan lähikontaktiksi.

Hyvinvointikuntayhtymän mukaan kaikki lähikontaktissa olleet henkilöt jäävät karanteeniin.

Muuksi kontaktiksi lasketaan alle 15 minuuttia kestäneet kohtaamiset koronavirukseen sairastuneen henkilön kanssa alle kahden metrin etäisyydeltä sekä alle 15 minuuttia kestänyt oleskelu suljetussa tilassa koronaan sairastuneen kanssa.

Muiden kontaktien ei tarvitse jäädä karanteeniin, mutta heidän tulee seurata vointiaan ja hakeutua testiin, mikäli oireita ilmenee.

Raahessa mahdollisuus paikalliseen epidemiaan

Hyvinvointikuntayhtymän mukaan Oluthuoneella altistuneita on vaikea kartoittaa ja tavoittaa, joten pubissa käyneitä pyydetään olemaan tarvittaessa itse yhteydessä terveydenhuoltoon ja ilmoittamaan altistumisestaan.

– Vaikka tartuntaketjun jäljittäjät eivät olisikaan tavoittaneet altistunutta henkilöä, niin altistuskaranteeniin jättäytyminen omatoimisesti on vastuullista toimintaa ja estää jatkotartuntojen synnyn, hyvinvointikuntayhtymän tiedotteessa todetaan.

Raahen hyvinvointikuntayhtymä kertoo, että kaupungissa ilmaantuneet koronavirustartunnat voisivat johtaa alueella rypäsmäiseen paikalliseen epidemiaan.

Kuluvan viikon aikana kaupungissa on todettu ainakin kaksi uutta koronavirustartuntaa. Perjantaina kerrottiin, että Raahen keskuskoulussa on todettu koronatapaus. Koulun henkilökuntaan kuuluva henkilö on sairastunut koronavirukseen ja tapauksessa altistuneita on tavoiteltu viikonlopun aikana.