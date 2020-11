Lomalaiset haluavat vuokramökeiltään nykyään yhä enemmän tasokkuutta. Ennen luksuslomat suuntautuivat ulkomaille, mutta nyt niitä haetaan myös kotimaasta. Tämä vuokramökki sijaitsee Iso-Syötteellä.

Suomalaiset haluavat viettää joulun tänä vuonna mökeillä. Mökkejä vuokraavissa palveluissa kysyntä on ollut kova.

– Valtaosa kohteistamme on mennyt jouluksi ja vapaita on enää hyvin vähänlaisesti, sanoo Mökkivuokra by Villadan toimitusjohtaja Tommi Lehtonen.