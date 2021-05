Jönköpingin Porsche-myymälässä autojen pitää kiiltää. Dev Joshi pyyhki pölyjä uutukaisen Porsche GT4:n katolta. Kuva: Kaj Aalto

Ruotsin läpi vievän Eurooppa-tie E4:n varrella autokaupat kilpailevat mahdollisten asiakkaiden huomiosta. Kevätauringossa hulmuavat liput houkuttavat autokaupan avariin temppeleihin, joissa unelmat vauhdin maailmasta saavat unohtamaan arjen masentavat koronauutiset. Autokuume nousee.

Kilparadoilta tutun Porschen merkkiliikkeitä on noussut eri puolille Ruotsia myös keskisuuriin kaupunkeihin kuten Boråsiin ja Jönköpingiin. Porschen uusi sähköauto Taycan on kasvattanut Ruotsissa Porschejen myyntiä. Perusmallin hinta on reilut 100 000 euroa.