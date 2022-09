Herkkä elokuva kertoo tytöstä, joka nuoruuden etsintöjen keskellä löytää uskon Jeesukseen. Pääosassa on Anna-Leena Härkönen. Kuva: Marja Niskanen / Yle

Mona ja palavan rakkauden aika

Yle Teema & Fem klo 22.00





Mikko Niskanen oli niitä ohjaajia, jotka muistivat, millaista oli olla nuori. Ikäkauteen kuuluvaan uhmaan, viattomuuteen ja raskaasti koettuihin vääryyksiin tartuttiin lujasti jo esikoisessa Pojat (1962). Se pohja kestää, vaikka Mona ja palavan rakkauden aika -elokuvan kertomus nuoren tytön uskoon tulosta naiivilta ja osoittelevalta tuntuisikin.

Anna-Leena Härkönen teki debyyttinsä lukioikäisenä Monana, jonka vanhemmat ovat eronneet ja isä kärsii alkoholismista. Hän on mukana, kun Joensuun nuoret remeltävät kaljan voimalla, mutta silti jotenkin ulkopuolisena. He tupsahtavat herännäisten telttaan niin sanotusti läpällä, mutta Mona kuuntelee. Tämän kesää seuraa läheltä poikaystävä Henkka. Roolissa on Markku Halme (k. 2015), joka sittemmin päätyi Mika Kaurismäen Klaaniin (1984) ja rocktoimittajaksi. Äitiä esittää Liisa-Maija Laaksonen. (Suomi 1983)