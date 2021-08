Oulu

Merikosken lukio ja Oulun Lyseon lukio aloittavat syyslukukauden Raksilan uusituissa tiloissa. Kuva: Pekka Kallasaari

Raksilassa, Oulun ammattikorkeakoulun ja Oulun seudun koulutuskuntayhtymä Osekkin entisissä tiloissa, alkaa tänä syksynä lukiotoiminta monen vuoden tauon jälkeen.

Peruskorjattuihin tiloihin muuttaa Merikosken lukio sekä Oulun Lyseon lukio oman, arviolta liki kaksivuotisen, remonttinsa ajaksi. Myös Pateniemen lukion on tarkoitus siirtyä Raksilan tiloihin myöhemmin.

Lukiolaisten paluu alueelle on herättänyt osassa Raksilan asukkaista jo etukäteen huolta siitä, millä tavoin liikennejärjestelyt alueella hoidetaan. Koulun ympäristössä parkkitilaa on rajallisesti, ja monella lukiolaisella on jo oma auto käytössään.

– Raksilasta, kuten muiltakin alueilta on tullut yksittäisiä palautteita, Oulun kaupungin liikenneinsinööri Saija Räinä vahvistaa.

Hän ei ole kuitenkaan erityisen huolissaan uudesta tilanteesta.

– Raksilassa on ollut kouluja ja muita liikennettä paljon aiheuttavia kohteita pitkään. Alueen liikenneratkaisuissa on huomioitu eri kulkumuotojen sekä liikkujaryhmien tarpeet ennestään.

Liikenneselvitystä toivotaan

Raksilan asukasyhdistyksen puheenjohtaja Heikki Pudas kertoo, että raksilalaisten ja asukasyhdistyksen kannalta liikenteeseen liittyvät ongelmat ovat Teuvo Pakkalan kadun vilkas liikenne, Syrjäkadun läpiajoliikenne sekä alueella tapahtuva rajoittamaton pysäköinti.

– Asukasyhdistys on kannanotoissaan esittänyt koko alueen ja kaikkien hankkeiden vaikutukset huomioivaa liikenneselvitystä, jonka pohjalta muun muassa kaavoituksen keinoilla pyrittäisiin varmistamaan turvallinen ja alueen viihtyisyyden varmistava kokonaisjär­jestely.

Pudas kertoo kuitenkin, että raksilalaisilla on jo vuosikymmenten ajan ollut läheiset suhteet Teuvo Pakkalan kadulla sijaitsevien oppilaitosten kanssa, eikä oppilaiden muuttuminen ammattikorkeakoulun opiskelijoista lukiolaisiksi varsinaisesti aiheuta huolta.

– Toistaiseksi ei ole tullut esiin erityistä huolta esimerkiksi mopoilun tai mopoautojen määrästä. Lukiolle on hyvät joukkoliikenneyhteydet, ja kohta valmistuva baanaosuus parantaa kevyen liikenteen yhteyksiä enti­sestään.

Pudas huomauttaa, että lukiolaisten tulo lisää myös jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden määrää, jolloin muun liikenteen aiheuttamat riskit suojateillä ja risteyksissä tulevat kasvamaan esimerkiksi Teuvo Pakkalan kadulla.

– Tämä vahvistaa entisestään hyvän liikennesuunnittelun tarvetta turvallisten ratkaisujen löytämiseksi.

Millaisia terveisiä Raksilan asukasyhdistys lähettää lukiolaisille?

– Raksilan asukasyhdistys toivottaa lukiolaiset tervetulleiksi Raksilaan! Toivomme, että saamme aikaan avoimen keskusteluyhteyden ja löydämme yhteistoimintamuotoja, joista molemmat yhteisöt voivat hyötyä.