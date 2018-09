Meret vellovat muovissa, eläimet kuolevat niihin ja ilmastokin lämpenee hallitsemattomasti – kuulostaako tutulta? Ympäristöasiat näyttävät kiinnostavan ihmisiä yhä enemmän, ainakin ilmastonmuutoksesta ja uudempana ilmiönä muovin ongelmista sekä roskaantumisesta on oltu entistä näkyvämmin huolissaan. Kiinnostusta siis on, mutta entä teot?

Varmastikin pikkuhiljaa yhä useampi on tehnyt pieniä arjen valintoja, kuten vaikka kerännyt roskia maasta roskikseen, tai miettinyt mitä syö tai ostaa vaatteikseen, mikä on hyvä asia. Vaikuttamista tarvittaisiin kuitenkin enemmänkin. Puoluepolitiikka on yksi hyvä väylä, mutta se ei kaikille sovi, siihen ei noin vain pääse, eikä se muutenkaan yksin riitä.

Ympäristöjärjestöt ja -yhdistykset kantavat huolta näistä asioista ja saavat myös aikaiseksi niiden hyväksi. Koska ne pyörivät paljolti vapaaehtoisvoimin, ja ottavat mieluusti lisää väkeä joukkoihinsa, on vapaaehtoistyö itse kullekin ehdottoman suositeltava vaihtoehto alkaa vaikuttamaan asioihin, kunhan viitsii hieman käyttää siihen vapaa-aikaansa. Vaikkei työstä rahallista palkkaa maksetakaan, teot palkitsevat kun tietää tekevänsä hyvää, ja voi nähdä oman toimintansa tuloksen. On hienoa kokea voivansa vaikuttaa asioihin.

Vapaaehtoistyössä jokainen kansalainen pääseekin halutessaan vaikuttamaan vaikka millaisiin asioihin. Saa myös valita, mihin osallistuu, koska toiminta on nimensä mukaisesti vapaaehtoista, ja mukana voi olla vain juuri silloin kun se itselle sopii.

Pienikin mukanaolo on eduksi, vaikkei sitoutuisikaan sen enempään. Hyvänä lisänä työssä tutustuu myös mukavasti uusiin ihmisiin, usein samanhenkisiin – yhteiset tavoitteet ja tekeminen yhdistävät.

Olisi siis toivottavaa, että nämä ympäristöhuolet purkautuisivat entistä enemmän myös tekoihin, ja järjestötyöhön alkaisi yhä useampi.

Roskienkeruuryhmiä näkyy ilmaantuneen eri kaupunkeihin ja suurimmalla osalla kunnista toiminee oma luonnonsuojeluyhdistyksensä, joiden yhteystiedot löytynevät helposti netistä. Lähdettäisiinkö siis joukolla toimimaan paremman maailman puolesta?

Jari-Petteri Suutari

Oulu

