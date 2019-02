Kalevassa oli (2.2.) laaja juttu, jonka päällimmäisenä aiheena oli niin sanottu hygieniahaalari ja sen käyttö vanhusten laitoshoidossa. Sosiaali- ja terveysministeriön valmistelussa olevassa lakiluonnoksessa esitetään sen kieltämistä jatkossa. Valviran mukaan haalaria on pidettävä potilaan perusoikeuksia rajoittavana.

Tulee mieleen, onkohan ko. haalari ja sen käyttö sekoitettu niin sanotun pakkopaidan käyttöön? Jos sekava potilas toistuvasti riisuu vaatteensa ymmärtämättä missä on ja ketä laitoksen/hoitokodin yhteistiloissa liikkuu ja on näkemässä tilanteen, voi todella kysyä, kumpi näky on kaikkien kannalta inhimillisempi: haalariin puettu vai alaston vanhus?

Mitä tulee vaippojen käyttöön haalarin kanssa, vaippa laitetaan myös pyjamahousuihin, jos potilaalla on pidätyskyky mennyt tai hän ei enää osaa ilmaista tarvetta mennä wc:hen.

Häntä voi tietysti pitää ilman vaippaakin, mutta tuskin tiheätkään vessareissut onnistuvat pitämään hänet ja ympäristön kuivana ja puhtaana. ”Koeistunnot” tuottavat myös aika harvoin toivottua tulosta, vaikka hoitaja kuinka houkuttelisi vanhusta yrittämään.

"Hyvää hoitoa on myös se, että huolehditaan, ettei muistisairas ihminen menetä arvokkuuttaan sotkemalla itseään ja esiintymällä ilkosillaan."

Monella muistisairaalla vanhuksella on tunne, että vaatteet ahdistavat ja ne täytyy saada riisuttua vaikka ne olisivat kuinka väljät tahansa, samoin vaippa, olipa se sitten kuiva tai märkä ja ulosteinen, täytyy saada revittyä pois.

Hygieniahaalari on suunniteltu juuri em. ongelmien ratkaisuksi, ei pakkopaidaksi.

Vaippaahan täytyy vaihtaa yhtä usein olipa vaatetuksena mikä tahansa asu. Se, onko selässä vetoketju vai housut jalassa ja paidassa napitus, ei vaihtoväliä ratkaise. Haalarissa sotku kuitenkin pysyy vaihtojen välin kasassa eikä leviä vartalolle tai huoneen kalusteisiin.

Mikään yleinen jokaisen asukkaan oloasu se ei varmaankaan missään laitoksessa ole. Hyvää hoitoa on myös se, että huolehditaan, ettei muistisairas ihminen menetä arvokkuuttaan sotkemalla itseään ja esiintymällä ilkosillaan.

Ja mitä tulee asun ulkonäköön, se on helposti korjattavissa, kun henkilökunta valtuutetaan valitsemaan kauniimpi kuosi materiaaliksi haalareihin.

Kun vanhusten hoitopaikoissa käy Valviran ynnä muita tarkastajia, heille tulisi järjestää tilaisuus tutustua esimerkiksi yhden työvuoron ajan osaston toimintaan ilman kaunisteluja ja ylimääräistä miehitystä, rivihoitajien työparina.

Vasta tosiasioihin tutustuttuaan he voisivat tehdä päätelmänsä mikä on kieltämisen arvoista ja mikä milläkin asialla on se perimmäisenä tarkoituksena.

Itse olen jo ilmoittanut hoitotahdokseni, että minulle saa laittaa haalarin jos olen joskus sellaisessa tilassa, etten enää ymmärrä omaa parastani mitä tulee intimiteetti- ja ihmisarvoasioihin.

Voimia hoitotyötä tekeville ja hyvää vointia hoidettaville toivottaen

Inkeri Tuomala

perushoitaja, eläkkeellä

Oulu

Lue lisää lukijoiden mielipiteitä päivän Kalevasta!

Näin lähetät mielipidekirjoituksen Kalevaan.