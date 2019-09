Tarvitaan myös määritelmä, mikä on matala, korkea tai ylikorkea. Oulussa kun on kutsuttu jo 6-kerroksisia taloja "torneiksi". Jossain muualla Suomessa 12-kerroksinen ei ole mikään "ylikorkea", vaan ihan normaali kerrostalo. Siis mihin meillä on totuttu? Ydinkeskustaan on rakennettu vuosikymmenten aikana - tieltä purettujen puutalokorttelien tilalle 3-4-kerroksisia avokortteleita, jotka eivät myöskään vastaa kuvaa mistään kaupunkikeskustasta tai tehokkaasta rakentamisesta. Tästä on tullut sitten normi, johon silmä on tottunut. Kaikki tuon linjan yli nouseva tuntuu pistävän silmään "ylikorkeana". Torneja ei joka kortteliin tarvita, se on totta. Eihän Oulun keskusta mikään Manhattan ole eikä siksi tule. Mutta kerroskorkeuden vaihtelut ja toivottavasti myös erilaiset arkkitehtooniset ratkaisut kuin "kantti kertaa kantti" tekevät ympäristöstä mielenkiintoisen. Korkea rakentaminen tuo kaupunkimaisuutta, ja luo hyvän kontrastin matalalle Pohjanmaan maisemalle. Annetaan siis kaikkien kukkien kukkia.