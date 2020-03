.... koko ajatus yliopiston uudelleen sijoittamisesta Oulun keskustaan oli trolli, johon jotkut saattoivat uskoakin ja pitää totena.

Linnanmaan kampus nykyisellään on mahtava kokonaisuus. Opiskelija-asuntoalueet ovat kampuksen vieressä ja nyt kun myös amk siirtyy Linnanmaalle, niin kampuskokonaisuus muokkautuu yhä enemmän vastaamaan nykyajan tarpeita. Yliopiston tarjoama teoreettinen koulutus ja AMK:n ammattiin suuntautuva koulutus tukevat toisaan erinomaisesti. Vältytään turhalta päällekkäisyyksiltä koulutustarjonnassa ja sitä on myös helpompi muuttaa nopeammin vastaamaan yhteiskunnan tarpeita.

Voihan se olla, että Oulun kaupungin päättäjillä oli hieman vääristynyt ajatus, että kun opiskelijat alkaisivat pörräämään enemmän kaupungin keskustanäkymässä, niin se elävöittäisi ja lisäisi Oulun keskusta-alueen houkuttavuutta ja, ennenkaikkea, kasvattaisi keskustan kauppojen taloudellista tilaa. Mutta opiskelijat eivät ole niitä, jotka nostaisivat kauppojen katetta, koska opintotuki riittää nykyisellään pakollisiin menoihin.

Linnanmaan kampus on paikka, joka sinänsä jo nykyisellään henkii akateemista edistyneisyyttä ja kulttuuria, ja on vakiinnuttanut paikkansa Linnamaalla. Akateeminen kampus on hyvä ollakin muualla kuin businesskeskuksessa.. Oulun mainetta ja houkuttelevuutta ei nosteta toteuttamalla trollien tuottamia ideoita, vaan kehittämällä eteenpäin sitä, mitä on jo olemassa - kuten Linnanmaan kampus.