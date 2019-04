Sipilän hallitus uhosi vähentävänsä sääntöjä ja byrokratiaa, jotta asioiden hoito olisi helpompaa ja tietysti säästääkseen, mitenpä muuten.

Ongelma on kuitenkin siinä, että kaikki työ siirretään kansalaisille ilmaistyöksi. Kyllä meitä tavan pulliaisia viedään kuin pässiä narussa.

Vuoden vaihteessa tuli uusi yksityistielaki. On sitä odotettukin. Mutta minkä ihmeen takia kaikki uudet lait ovat kansalaisten kannalta huonompia kuin edelliset?

Tämäkin laki ainoastaan lisää tiekuntia ja vapaaehtoistyötä, mutta tieosakkaiden oikeuksilla kyllä pyyhitään pyllyä. Tiekuntia on nytkin jo satoja Oulunkin alueella ja uusia pitää perustaa, jos meinaa saada avustusta.

Kaikista heikoimmalla ovat nyt lyhyet tienpätkät, jotka aiemmin kaupungin päätöksellä aurattiin, jos matkaa yleisestä tiestä oli 50 metriä. Nyt näillekin pätkille pitää perustaa tiekunta, jos avustusta meinaa saada.

Tieisännöitsijä on täällä kulkenut talosta toiseen pelottelemassa, että enää ei aurausta sitten tule. Miksiköhän isännöitsijä on tuollaisen ottanut tehtäväkseen, kun hänen pitäisi ajaa tieosakkaiden etuja?

Mielenkiintoisin kummajainen on, kun on kaksi lähekkäin olevaa tienpätkää, jotka on samanmittaisia ja johtavat kumpikin yhteen taloon.

Toinen on niin sanottu ”rasitetie”, eli menee toisen omistaman maan läpi. Tälle on lupailtu, että auraus tai muu avustus olisi mahdollista.

Toinen tie on samanlainen muuten, mutta omistaja on ostanut tuossa välissä olevan maapalan, ettei rasittaisi toisen maata. Tämä ei kuulemma mitenkään saa aurausta, kun tie on kokonaan omalla maalla. On tämä sarvikuonojen maa.

"Siis kaikki sadat tiekunnat alkavat neuvotella auraajien kanssa, kuka minkäkin tien ottaisi auraukseensa."

Kaupunki tuntuu yhdyskuntalautakunnan esityslistan mukaan olevan luopumassa kokonaan aurauksen järjestämisestä kuten tähän asti. Tiekunnat siis saisivat vain rahallista avustusta. Siis kaikki sadat tiekunnat alkavat neuvotella auraajien kanssa, kuka minkäkin tien ottaisi auraukseensa. Traktorit ja koneet ajelee ristiin rastiin, kun ei ole yhteistä kilpailutusta. Tulee hiilijalanjälkeä.

Kun pihateitä ei enää aurata, niin mökin mummot joutuu lähtemään mökeistään. Monellakaan ei ole tietoa eikä voimia tiekuntaa perustaa, oli se sitten mahdollista tai ei.

Kaupungin olisi hyvä huomata, että tiekunnille ei kuulu sosiaalisin perustein järjestettävä auraaminen, oli mökin mummo kuinka sairas tahansa. Se on kaupungin asia. Siis lopulta kaupunki järjestää joko laitospaikan tai käy taas omalla koneellaan auraamassa mökin mummon pihatien. Taas ympäristö kiittää ja virkamiehet saa työtä käsitellessään näitä hakemuksia.

Tulevaisuudessa kaikki tieriita-asiat käsitellään käräjäoikeudessa. Kuka maksaa, kun tieosakas käy oikeutta omaa tiekuntaansa vastaan? Kävi niin tai näin, itse maksat, koska tiekunnan maksuista olet osaltasi vastuussa.

Jos jotain hyvää tästä pitäisi etsiä, niin jospa itse järjestäen saisi paremman työn jäljen. Tämän talvista huonompaan ei pysty edes hevoskalustolla. Vai onko se niin, että parempi olla tähän päivään tyytyväinen kun se kuitenkin on parempi kuin huominen?

Pertti Kutilainen

Loukkojärvi, Kiiminki

