Jos saataisiin pelastettua edes se osa lapsista ja nuorista, joilla on edes jonkinmoiset edellytykset sijoittua työelämään. Opiivelvollisuusiän nostaminen 18 vuoteetn tarkoittaa, että ammatillisista oppilaitoksista tulee yhä enemmän "hengailu-" ja sosiaalisen tuen paikkoja. Yksi pakotettu ja elämänhallinnan ulkopuolella oleva vetää mukanaan suuren joukkion muita. Esim päihderiippuvaisia on nuorista melko suuri joukko ja osa näistä on myös välittäjiä. Tosi näitä on jo nyt listoilla, mutta entäpä muutoksen jälkeen?