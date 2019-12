Yhteiskunnallinen mielipide ja paine lohen ja vaelluskalojen paluun puolesta vahvistuu päivä päivältä koko maassa. Jokiyhtiöt, muun muassa Kemijoki Oy ja Pohjolan Voima Oy ja Fortum Oy peräänkuuluttavat vapaaehtoisuuteen perustuvaa toimintaa asiassa, mutta toimenpiteet ovat olleet riittämättömiä.

Hallitusohjelmassa on erittäin hyvät ja tärkeät kirjaukset vaelluskalojen puolesta, josta kiitokset kuuluvat hallitukselle. Jokiyhtiöiden näennäiseen vapaaehtoisuuteen, jota on harrastettu vuosikymmeniä, tulee tulla loppu.

Valtion enemmistöomisteiset yhtiöt, kuten Kemijoki Oy ja Fortum, eivät noudata omistajansa – valtion – laatimia ja peräänkuuluttamia strategioita, muun muassa kalatiestrategiaa, EU:n vesipuitedirektiiviä ja hallitusohjelmaa, eivätkä kanna yhteiskuntavastuuta.

Hallitusohjelmassa todetaan, että jokaisen valtionyhtiön perusarvona on oltava yhteiskuntavastuu. Yrityksen tulee ottaa päätöksenteossaan taloudellisten tekijöiden lisäksi huomioon myös toiminnan sosiaaliset ja ympäristölliset vaikutukset.

Korkein hallinto-oikeus (KHO) on viime vuosina tehnyt useita ratkaisuja, joilla vesivoimayhtiöitä on velvoitettu rakentamaan kalatiet. KHO:n ratkaisuiden perusteena on, että voimalaitokset estävät vaelluskalojen luontaisen pääsyn lisääntymisalueilleen.

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, joka käsittelee parhaillaan pohjoisten jokien kalatalousvelvoitteita – käytännössä lohen nousua – ei voine poiketa KHO:n viimeaikaisista linjauksista.

Vaelluskalojen elinolosuhteiden parantamisessa ei ole kysymys pelkästään vaelluskalojen vaan myös maakuntien, kuntien ja kaupunkien elinvoimasta, muun muassa matkailusta, kuntien tulopohjasta (yrittäjyys, työllisyys), vetovoimasta ja niin edelleen. Aihepiiriä tuleekin tarkastella ja lähestyä laajemmasta vaikuttavuusperspektiivistä.

Jokiyhtiöiden ja niiden omistajien vuosikymmeniä jatkuneelle viivytystaktiikalle ja ajanpeluulle tulee tulla piste. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on asiassa paljon vartijana.

Olli-Pekka Salminen

Tampere

