Kalevan artikkeli 12.11. kertoo, kuinka suomalainen häpeää turhaan ns. rallienglantia. Tutkijatohtori Elina Tergujeff Jyväskylän yliopistosta ihmettelee lisäksi, miksi suomalaiset usein vähättelevät kielitaitoaan.

Mistä mieliimme on iskostunut käsitys, että pitäisi olla syntyperäisen veroinen puhuja, ihmettelee puolestaan Oulun ammattikorkeakoulun konetekniikan vieraiden kielten lehtori Elina Bergroth.

F1-kuljettajamme alkaen Keke Rosbergista ovat aina puhuneet varsin siistin kuuloista ja rakenteellisesti oikeanlaista englantia ja myöskin heidän sanavarastonsa on ollut aina hyvää tasoa.

Kimi Räikkönen – kiitos rallissa vietettyjen vuosien – toteaa kirjassaan olevansa siltikin rallienglanti-miehiä. Räikkösen mukaan rallissa ja rallienglannissa elää edelleen se autourheilun aito hurjuus ja vilpitön henki, jota hän kaipaa ja kannattaa.

Tutkijatohtori Elina Tergujeff tukee Räikkösen ajatusta kertomalla, että ”rallienglannin puhuminen on joistakin lapsista ja nuorista suorastaan tavoiteltavaa, coolia."

Artikkeli on kuvitettu Tommi Mäkisen, Valtteri Bottaksen, Jesse Puljujärven, Katri Kulmunin ja Jutta Urpilaisen kuvilla.

Elinkeinoministeri Kulmuni kertoo omaksuneensa brittiaksenttinsa tv:n saippuasarjoista, eli erään sortin rallienglantia sekin eikä mitään hävettävää!

Valtteri Bottas puhuu todella hyvää englantia, joka varmasti perustuu siihen, että vaimoaan ja perhettään lukuun ottamatta kaikki muut joka käänteessä puhuvat hänelle vain pelkkää englantia.

"F1-kuljettajamme alkaen Keke Rosbergista ovat aina puhuneet varsin siistin kuuloista ja rakenteellisesti oikeanlaista englantia ja myöskin heidän sanavarastonsa on ollut aina hyvää tasoa."

Entäpä Tommi Mäkinen, maailman johtavan rallitiimin omistaja ja pomo, nelinkertainen maailmanmestari? ”Kar voos kut bat reis voos bät." Hän airueinaan Timo Salonen ja Ari Vatanen ovat keskeisesti olleet kehittämässä rallienglantia.

Muistakaa, että Vatanen on ajanut lukuisissa talleissa niin perinteisissä kuin aavikkoralleissakin ja tullut rallienglannilla hyvin ymmärretyksi, mitä nyt Citikan ja Pösön aikana katsoi hyväksi opetella sanan tai pari myös ralliranskaa. Nykyään Vatanen on Viron Autourheiluliiton puheenjohtaja ja entinen EU-meppi!

”Well, tö kar is oukei än taiers olso and aim traivin so härt tän ai kän”, täräytti Timo Salonen B-ryhmän Pösön ovelta Eurosportin haastattelijalle. Salonen totesikin sitten myöhemmin, että rallienglanti toimi muun muassa ravintolassa. ”Toivat pihvin, eivät vasaraa."

Entäpä Jesse Puljujärvi? Jesse ja taustajoukot: lähtekää rallienglannin opeilla liikkeelle, tulee nopeasti sellaista valmista, jolla pärjää. Eli opetellaan mahdollisimman iso sanavarasto. Se, kuinka ne lausutaan, ei ole tärkeää, kunhan aluksi on sinne päin. Sanojen järjestys ja kieliopilliset rakenteet tulevat ajan kanssa, alussa sanajärjestyskin voi olla ”luova”, kyllä ne jenkit sieltä oleellisen ymmärtävät.

Harri Pöntinen

Oulu

Lue lisää lukijoiden mielipiteitä päivän Kalevasta!

Näin lähetät mielipidekirjoituksen Kalevaan.