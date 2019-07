Terveydenhuollon ammattilaisena olen vahvasti miettinyt alan jättämistä - kuten kymmenet tuhannet muut alan ihmiset ovat tehneet... Kokemusta on muiltakin aloilta. Työskentelen vielä julkisella sektorilla, jossa työntekijän asema on parempi kuin yksityisellä. Mutta terveydenhuolto on vaativuuteen nähden alipalkattua työtä. Työ on vuorotyötä, työntekijän tulisi jatkuvasti joustaa ylitöinä - joista ei makseta ylityökorvauksia, vaan työnantaja antaa "tunnin tunnista" vapaana silloin, kun työnantajalle sopii. Yhteiskunnan paine säästää kaikesta näkyy. Lähiesimiesten liikkumatila on nolla, mutta heidän pitää paimentaa mitä erilaisimpia määräyksiä voimaan, mikä painaa heitä itseäänkin. Useampi lähiesimies ja työntekijä on meiltä lähtemässä pois. Ikävä kyllä, ovat kokenutta, erittäin osaavaa ja tehokasta poppoota.

Meillä tulee koko ajan erilaisia tulosvaatimuksia, jotka ovat epärealistisia. Olemme sylkykuppeina johdolle, asiakkaille ja yhteiskunnan päättäjille. Meitä syyllistetään. Alalle tuleva voi toimia keikkalaisena 5 - 6 vuotta, ennen kuin hänet vakinaistetaan. Teemme töitä vajavaisin välinein, mutta vastuu potilaan hengestä on hyvin henkilökohtainen. Hoitovelvotteita on valtavasti, teen hoitajana asioita, jotka aiemmin kuuluivat lääkärille, tai joita ei terveyskeskuslääkäri työpaikallaan yleensä tee, mutta emme saa vaikkapa täydennyskoulutusta. Maksaa, ja pitäisi olla pois töistä. En ole liki 10 vuoteen päässyt yhteenkään hakemaani koulutukseen. Olemme kriittisesti sairaiden, kuolevien potilaiden kanssa useimmiten todella yksin, meillä ei ole saatavissa lääkäriä aina edes puhelimen päähän. Työnantajaa ei kiinnosta: pienen lapsen kuoltua käsiin pyysimme vuoroesimieheltä taukoa, ja hän käski meidät välittömästi takaisin töihin... Säästäminen on välillä järjetöntä. Olen ollut esimiehen puhuttelussa mm. käytettyäni suoniyhteyden teippaamiseen steriiliä, kaupallista tuotetta. Epäpuhdas teippi olisi ollut halvempaa.

Alalle koulutetaan lähihoitajiksi ihmisiä, jotka eivät alalle sovi, koska muuten työllistymätön ihmisryhmä pitää saada jonnekin töihin. Alan yksityisen sektorin valvonta on heikkoa. Sieltä löytyy veropetoksia, talousrikoksia, töitä tehdään pätemättömällä henkilökunnalla, ilman välineitä. Jos olet rikollinen, jäät kiinni päihteistä tms, löytyy usein yksityinen yritys, joka sinut työllistää. Taustoja ei siellä tarkasteta. Ylityökorvauksia ja jopa palkkoja jätetään maksamatta, sopimusehdoista ei pidetä kiinni. Jopa julkisella puolella sanotaan ääneen, että jos nostat asioita esiin, tulijoita paikallesi kyllä löytyy. Meilläpäin henkilöstöpulassa esimiestaso kehottaa ns. "hallittuun rimanalitukseen", eli asioita voi jättää tekemättä, kunhan potilasturvallisuus ei vaarannu. Työkuorma on valtava, kaikesta on jo tingitty, miten enää tingit vaarantamatta potilasturvallisuutta? Joissain tehtävissä tulee varallaolo normaalin työkuorman lisäksi, esim. 30 % korvauksella sitoudut välittömään töihinlähtövalmiuteen.