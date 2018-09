Kaikkien saamelaisten pitäminen lain edessä yhdenvertaisena on Suomessa tärkeää. Nyt pyydänkin kaikkia ihmisiä heräämään ajamaan etujaan, jotta tasa-arvoa saamelaisten välillä voi edistää.

Peltojärveläisiä on syrjitty saamelaiskäräjien vaaliprosessissa. Koska Suomen perustuslaissa lukee, että saamelaiset ovat alkuperäiskansaa, asia muodostuu peltojärveläisten kannalta ongelmalliseksi. Suuri osa saamelaiskäräjien vaaliluettelon saamelaisista, varsinkin Enontekiöllä olevista saamelaisista, ovat asettuneet Peltojärven alueelle Ruotsista ja Norjasta hiljattain. Eli he eivät ole alueen alkuperäisiä saamelaisia.

Suomen tilanne on hieman poikkeuksellinen. Täällä kaikkia saamelaisia ei ole hyväksytty lain edessä saamelaisiksi. Vain jotkut saamelaiset ovat pitäneet valtaa ja olleet näkyvillä saamelaispolitiikassa. Kun kuitenkin kyse on oikeuksiemme ja kulttuurimme ajamisesta ja päättämisestä, on huolestuttavaa, jos Suomessa ollaan menossa tilanteeseen, jossa lopullisesti Suomen alkuperäiskansat peltojärveläiset, metsäsaamelaiset ja inarinsaamelaiset rajataan tulevan saamelaiskäräjälain ulkopuolelle.

Suomen tilanne ei ole verrattavissa Norjaan ja Ruotsiin juuri sen takia, ettei Suomessa kaikki saamelaiset ole hyväksytty äänestysluetteloon ja äänioikeuden haltijoiksi.

Kysymykseni on saamelaiskäräjälain valmistelun yhteydessä:

1. Miten turvata kaikkien saamelaisten oikeudet osallistua ja nauttia saamelaisuudesta?

2. Miksi osa saamelaisista halutaan jättää ulkopuolelle, vaikka on kyse niiden saamelaisten oikeuksista ja maista, jotka ovat alueen alkuperäisiä saamelaisia?

3. Miksi kaikki saamelaiset eivät voi olla mukana päättämässä omista asioistaan?

Vetoan Suomen päättäjiin. Suomen kantavana voimana on ollut aina yhdenvertaisuus ja Suomen asuttuna pitäminen. Lapinkylien saamelainen kulttuuri on pitänyt Pohjois-Suomen asuttuna. Jos se nyt tuhotaan lain keinoin lopullisesti, on tämä alueemme kuolinniitti. Vuonna 1995 hallituksen esityksessä lapinveroa maksaneiden tilanne haluttiin vahvistaa lakiin, koska kielenmenetys teki sen, etteivät kaikki voineet sen perusteella hakeutua Suomen alkuperäiskansaa määrittävään rekisteriin.

Toivon, että päättäjät voisivat nukkua yönsä rauhassa ja olla tekemättä sitä typeryyttä, että polveutuminen poistetaan Suomen laista. Tällainen poistaminen tarkoittaisi sitä, ettei Suomen alkuperäiskansaa ei olisi enää. Tämä tarkoittaisi niitä ihmisiä, jotka ovat Suomen alkuperäiskansaa. Osa nykyisistä päättävistä saamelaisista eivät voi yksin historiansa takia edes täyttää alkuperäiskansan määritelmää. Alueemme kannalta lakimuutos olisi tuhoisa.

Peltojärven saamelaiset ry. perustettiin vuonna 2015 edistämään Peltojärven lapinkylän alueella ja mailla asuvien saamelaisten asioita. Yhdistyksemme on pitänyt Peltojärvi Festin ja pyrkinyt huolehtimaan kielenelvytyksen toteutumisesta sekä antanut lausuntoja alueemme saamelaisia koskevista asioista.

Peltojärvi on yksi vanhimpia lapinkyliä Suomessa. Alueella asuu vanha alueen alkuperäinen saamelainen Päiviö-Eira -suku, josta on kirjalliset asiapaperit 1500-luvulle. Sukukokous pidettiin elokuussa Hetassa. Peltojärvi on alueen alkuperäisten saamelaisten sukujen maata.

Toivottavasti Suomen valtio voi kantaa vastuun asiastamme, joka on elintärkeä meille ja tuleville sukupolvillemme. Elämme tiukasti alueen kulttuurin mukaista elämää täällä Peltojärven lapinkylän alueella esi-isiemme mailla.

Rami Niemelä

puheenjohtaja

Peltojärven saamelaiset ry.

