Ihmisten on hyvä olla selvillä mitä missäkin tienataan ettei tule petetyksi - olisi kai jokaisesta epätoivottavaa jos esim. leivän hintakin olisi salattua niin että yksi maksaisi euron ja toinen viisi euroa samasta paketista... Julkisuudelle on muutenkin perustelunsa - kas kun olemme syntyneet maailmaan ilman lompakkoa ja taitoja, kaikki on täytynyt oppia ja saada...