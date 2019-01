Suomea pidetään turvallisena maana lapsille. Kuitenkin osa lapsista ja nuorista voi huonosti. Lisäksi lapsiin on kohdistunut karmeita rikoksia, jotka ovat suistaneet lasten ja perheiden elämän raiteiltaan ja satuttaneet koko yhteisöä.

Mitä voisimme tehdä paremmin lasten ja nuorten suojelemiseksi ja turvallisuuden lisäämiseksi? Rikollisten rankaiseminen ankarimman mukaan ja ulkomaalaisten rikollisten maasta karkottaminen on välttämätöntä. Rikollisten rankaisu ei kuitenkaan vielä estä lapsia ja nuoria joutumasta vaaran paikkoihin.

Internet on tuonut ulkomaailman lastenhuoneen seinien sisäpuolelle, ja on vaikea kontrolloida, mitä lapsi tai nuori netissä tekee. Päiväkotien ja koulujen on yhdessä vanhempien kanssa tehostettava opetusta turvallisen netin käytöstä, johon pitää liittyä käytännön harjoittelua uhkilta suojautumiseksi.

Lapselle ja nuorelle on opetettava, että oma keho on arvokkainta, mitä hänellä on. Siihen ei saa kukaan kajota, ja jos kajoaa, niin lapsen ja nuoren on kerrottava siitä välittömästi aikuiselle, vaikka kajoaja olisi kuinka läheinen.

Nuorille on kerrottava, että vieraiden ihmisten asuntoihin on meno täysin kielletty. Ihastuessaan tai tultuaan houkutelluksi vieraaseen seuraan esimerkiksi päihteiden avulla, hyväuskoisen nuoren itsesuojeluvaisto pettää ja hän joutuu houkutelluksi paikkoihin, joihin on vaarallista mennä.

Kolmas näkökulma lasten suojeluun on väkivallan vastainen kasvatus. Sen täytyy olla vahvasti mukana koulussa ja nuorisotyössä. Dokumentissa ”Miehen malli” intialaisia poikia kasvatettiin arvostamaan tyttöjä ja naisia ja ratkaisemaan ongelmia väkivallattomin keinoin. Tällaista kasvatusta pitää lisätä myös suomalaisiin kouluihin.

Erityistä huomiota on kiinnitettävä lapsiin, jotka syystä tai toisesta ovat haavoittuvassa asemassa. He tarvitsevat erityisesti suojelua riskiltä joutua aikuisten hyväksikäyttämäksi. He ja heidän perheensä tarvitsevat ennaltaehkäisevää tukea, jotta lapsi ei joutuisi laiminlyödyksi. Tilanteessa, jossa lapsi ja nuori tarvitsee psykiatrista apua tai muuta lastensuojelua, on hänen saatava sitä välittömästi.

Sivistys- ja sosiaalitoimen tiedonkulkua on parannettava ja on luotava tehokas yhteinen toimintamalli lasten suojelemiseksi.

"Lapselle ja nuorelle on opetettava, että oma keho on arvokkainta, mitä hänellä on."

Pitkät lomat asettavat lapset ja nuoret alttiiksi turvattomille houkutuksille, ellei lähellä ole valvovaa aikuista. Kaupungin on lisättävä loma-aikoina turvallisten aikuisten valvomaa toimintaa.

Iltatöissä käyvien vanhempien kouluikäisille lapsille täytyy järjestyä tarvittaessa hoitopaikka. Koulujen iltapäiviin pitää saada lisää kerhotoimintaa.

Oulun kaupungin on ryhdyttävä edellä mainittuihin toimenpiteisiin. On hyödynnettävä lasten ja nuorten kanssa työskentelevien asiantuntemusta lasten ja nuorten maailmasta. Nuoria ja nuoria aikuisia voidaan kouluttaa kertomaan omalla kielellä lapsille ja nuorille, mitä saa tehdä ja mitä ei, ja miten voi suojautua erilaisilta uhkilta muuttuneessa maailmassa.

Vastuu lapsen ja nuoren suojelusta ja hyvinvoinnista on aina aikuisella. Jokainen lapseen kohdistunut rikos on rangaistava ankarimman rangaistuksen mukaan.

Yhteiskuntatietämyksen lisääminen kaikilla koulutusasteilla ja vastaanottokeskuksissa on ehdottoman tärkeää. Jokaisen on saatava tuntea olevansa turvassa maassa nimeltä Suomi.

Satu Haapanen, Yrjö Harju, Suvi Helanen, Kaarina Kailo, Heikki Kontturi, Milla Kynkäänniemi, Minna Kärkkäinen, Jari Laru, Aira Lievetmursu, Ville Luotola, Lauri Nikula, Matti Roivainen, Anne Snellman

Oulun sivistys- ja kulttuurilautakunta

