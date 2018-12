Nyt ei missään nimessä tule mennä siihen suuntaan, että olemme EU-nimisen valtion reuna-alueita. Sen jälkeen ollaan täysin maksumiehiä Euroopan suuntaan niin kauan, kun meidät on imetty tyhjäksi. Sen jälkeen voimme unohtaa kehittyneet ja sivistyneen Suomen.

Mitä tästä seuraa? Seuraa kapinaa ja sen jälkeen Eurooppa on jälleen sodassa. Eikö suunta ole nyt enemmänkin itsenäisten valtioiden suuntaan, eikä päinvastoin. Miksi esimerkiksi Skotlanti ja Katalonia haluaa itsenäiseksi. Miettikää tätä, ennen kuin katsotte ihannoiden EU:n federalismiin viittaavaan suuntaan ja kehitystä. Demokraattinen ja itsenäinen valtio ovat paras osoitus toimivasta vallanjaosta ja vallasta. Kertokaa minulle, että mikä on toiminut paremmin historiassa? Valitettavasti meillä ei ole kuin menoa alaspäin tämän päivän tasosta, kyllä se alkaa siltä näyttämään! Tätä hyvää on jo joidenkin mielestä kestänyt liiankin kauan ja eliitin tulee saada vain isompi ja isompi osa valtaa ja kunniaa. Siihenhän ne kaikki ovat aikanaan kaatuneet ja näyttää kaatuvan jatkossakin.

Olen todella tyytyväinen, että Pohjois-Euroopan maat ovat perustaneet vähän vastavoimaa EU:lle, vaikka se onkin EU:n sisällä, mutta Hansa-liitto on tervetullut kehityssuunta harvainvaltaa vastaan.