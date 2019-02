Yrjö Mikkonen kirjoitti mielipidekirjoituksessa (Kaleva 13.2.) suomalaisten ja ulkomaalaisten seurustelukulttuurien eroista. Mikkosen mielestä viranomaisilta puuttuu ymmärrys seksuaalisen kanssakäymisen kulttuurisista eroista. Hän nosti esiin vastaanottokeskukset ja niiden käytännöt tavalla, joka kaipaa täsmennystä.

Tällä hetkellä Oulussa toimii vain Oulun vastaanottokeskus, joka on valtion eli Maahanmuuttoviraston keskus. Oulun vastaanottokeskus aloitti toimintansa vuonna 1991, eli toimintavuosia tulee tänä vuonna täyteen 28.

Tässä ajassa kokenut henkilöstömme on nähnyt kaikki Suomeen tulevat turvapaikanhakijaryhmät ja tutustunut asiakkaiden kautta eri kulttuureihin. Tälläkin hetkellä Oulun vastaanottokeskuksessa asuu 21 eri kansallisuutta.

Maahanmuuttovirasto antoi vastaanottokeskuksille valtakunnalliset ohjeet turvapaikanhakijoiden pakollisesta yhteiskuntakurssista keväällä 2016. Oulussa yhteiskuntakurssi aloitetaan suomalaisen lainsäädännön läpikäymisellä. Laki-infossa käydään läpi muun muassa keskeiset säännökset omaisuusrikoksiin, päihteisiin, väkivaltaan ja seksuaalisen väkivaltaan liittyen.

Seksuaalirikokset käydään läpi uudestaan tasa-arvo ja seksuaalisuus -kurssilla. Lisäksi näissä sairaanhoitajien pitämissä infoissa käydään läpi seksuaaliterveyden kokonaisuutta ja seksuaalioikeuksia. Monilla turvapaikanhakijoilla on vähäisemmät tiedot seksuaaliterveydestä ja seksuaalioikeuksista kuin suomalaisilla, joille nämä opetetaan aina koulussa.

"Maahanmuuttovirasto antoi vastaanottokeskuksille valtakunnalliset ohjeet turvapaikanhakijoiden pakollisesta yhteiskuntakurssista keväällä 2016."

Kuten Mikkonen kirjoittaa, on mahdollista, että osa turvapaikanhakijoista voi kokea loukkaavana suoran puheen seksuaalisuudesta. Monissa kulttuureissa seksuaalisuus on tabu, josta ei keskustella julkisesti. Suomalaisessa vastaanottokeskuksessa toimitaan kuitenkin suomalaisen yhteiskunnan säännöillä, ja asiakkaita informoidaan suomalaisen yhteiskunnan periaatteiden mukaisesti: seksuaalisuudesta puhutaan ja asiakkaita vastuutetaan omasta toiminnastaan. Jos potentiaalisesti vahingollista tai laitonta toimintaa ilmenee, siihen puututaan.

Mikkonen kirjoittaa myös, että ”vastaanottokeskuksissa on häädetty pois alaikäisiä nuoria tyttöjä heidän yrittäessään päästä sisälle tutustumaan”. Vastaanottokeskukseen ei päästetä alaikäisiä tai muutenkaan ulkopuolisia. Oulun vastaanottokeskuksen Heikinharjun toimipiste on laitosyksikkö, jossa on kulunvalvonta.

Hän väittää, että ”alaikäisiä afgaaneja on neuvottu etsimään suomalaisia tyttöystäviä.” Alaikäisyksikössä nuoria kasvatetaan, kuten kasvatamme omiakin nuoriamme. Osana nuoruuden myllerrystä turvapaikanhakijanuori pohtii seurustelua, rakastumista ja pelkää yksin jäämistä niin kuin suomalaisetkin nuoret. Kaikesta tästä me aikuiset keskustelemme normaaliin tapaan nuorten kanssa.

Sirpa Rönkkömäki

Oulun vastaanottokeskuksen johtaja, joka on kirjoittanut viime vuonna selvityksen turvapaikanhakijoiden parisuhteiden ja vanhemmuuden haasteita ja kulttuurierojen vaikutuksesta. Selvitys löytyy Maahanmuuttoviraston verkkosivuilta.

