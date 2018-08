"Kotihoidon piirissä on yhä huonokuntoisempia ikääntyneitä myös olosuhteissa, joissa kotona asuminen ei enää ole turvallista.

Myös kriteerejä kotihoidon ja hoivapalveluiden piiriin pääsemiseksi on monilla paikkakunnilla kiristetty." Näin on. En ymmärrä miksi huonokuntoisten ikäihmisten asumista kotona "ihannoidaan" tai kannustetaan. Kuinkahan moni omainen on joutunut taistelemaan näiden kriteereiden kanssa kun omainen ei pärjää kotona. Kokemusta on; taistelin asiasta. Kyllä hoivakoti (ympärivuorokautinen) on äidilleni sopiva paikka johon olen tyytyväinen ja äitinikin. Vaikka välillä hoitajia saisi olla enemmän.