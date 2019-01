Kannattaa miettiä, kun seuraavan kerran kunnallisvaaleissa äänestää. Meilläkin siellä istuu vuodesta toiseen ihmisiä, jotka eivät ymmärrä pullan ja kahvin lisäksi mistään muusta. Ja aina ne sinne valitaan runsaalla äänivyöryllä. Miksi? No, koska se on ollut ennenkin. Se on tuttu ja siitä on etua minulle, jne. Nämä on niitä pienen paikkakunnan juttuja nämä.