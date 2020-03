Kansa on kuritonta ja elää kuin viimeistä päivää. Nuoret hilluvat koronabileissä, toiset pakkautuvat autoihin ja huristavat koronaa pakoon mökeille, vanhukset karkailevat ostoskeskuksiin.

Ihmisten käyttäytymisestä ja niiden syistä näissä poikkeusoloissa tehdään vielä hyllykaupalla tutkimuksia. Mutta jo nyt on tutkittua tietoa, että kontaktien puute on yksinäisyyden tunnetta vaarallisempaa.

Eristäytymisen muista ihmisistä on todettu lisäävän kuolleisuuden riskiä kaikissa ikäryhmissä. Kun näin on, pitäisi olla erityisen huolissaan kotona asuvista vanhuksista, joiden jo ennen näitä poikkeusoloja on tiedetty poteneen yksinäisyyttä.

Kun vanhukset hoidetaan kotiin, heikkokuntoiset ja/tai muistisairaat ovat jääneet liian paljon yksin ja oman onnensa varaan. Pari kolme pikaista hoitajan käyntiä päivässä ei yksinäisyyttä lievitä, eikä lyhennä pitkän päivän ja vielä pidemmän yön tunteja. Heidät on pakotettu kotiin, ahdistavien seinien sisäpuolelle.

Nyt kotiin on määrätty myös ne hyväkuntoiset aktiiviset yli seitsenkymppiset, jotka ovat pitäneet kunnia-asiana selviytyä itsekseen. Koti ei ole ollut heille ahdistava, koska sieltä on voinut lähteä omille asioilleen, tavata tuttuja, tuntea itsenä tärkeäksi ja merkittäväksi. Pelko elämän hiipumisesta ja päivien vähenemisestä ei ollut ollut läsnä. He ovat olleet tiukasti kiinni elämässä.

"He eivät halua olla vaivaksi, mutta onko väärin nimittää heitä kurittomiksi, kun kotoa poistumisen syy voi olla aito vanhuuteen liittyvä pelko ja ahdistus."

Mutta jos karanteeniaika jatkuu pitkään, voi olla, että henkinen kestävyys on koetuksella. Kaikilla ei ole vilkasta sosiaalista elämää netissä, kaikilla ei ole lapsia tai lähisukulaisia, joiden kanssa voisi huolensa jakaa. Kaikki eivät kehtaa puhua omista tuntemuksistaan, koska nyt kaikkien on selvittävä ja pärjättävä, vaikka yksin.

Mutta vanhojen ihmisten elämä on tässä ja nyt, he elävät elämänä ehtoopuolta. He eivät halua olla vaivaksi, mutta onko väärin nimittää heitä kurittomiksi, kun kotoa poistumisen syy voi olla aito vanhuuteen liittyvä pelko ja ahdistus.

Ne, joilla on vilkas sosiaalinen elämä, netissä tai henkilökohtaisesti, pärjäävät, mutta meillä on iso joukko ihmisiä, joilla näin ei ole. Jos karenssi jatkuu, pitäisikö avata edullinen tai ilmainen valtakunnallinen tai paikallinen neuvontapalvelunumero, johon voisivat karanteenissa olevat tarvittaessa soittaa.

Kun huolehditaan, että mahdollisimman moni selviäisi koronaviruksen kourista, olisiko viimeinkin aikaa ja rahaa huolehtia, etteivät vanhukset kärsi tai jopa kuole yksinäisyyteen.

Sirkka-Liisa Mikkonen

Kiiminki, Oulu

