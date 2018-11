valviran toiminta on samaa kuin Oulaisten päättäjien on ollut vuosi kymmeniä INHIMILLISYYS ja Oikeudenmukaisuus. Kunnassa on hoidettu asioita unohtaen mikä on oikeus ja kohtuus. Ihmisiltä on tuhottu kodit ympäristötuhoilla ja oikeuden päätökset muutetaan kaupungin sivuille.