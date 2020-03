Koronapandemia uhkaa paitsi terveyttämme myös perustoimeentuloamme, suomalaista työtä. Suurin uhka yrityksille on nyt kassavirran ehtyminen, mitä valtion laajat tukitoimenpiteetkään eivät yksinään pelasta. Juoksevat kulut syövät yritysten kassaa samalla kun sisään tuleva rahavirta ehtyy.

Yritysten tilanteet vaihtelevat, mutta kaikilla on vaikeaa. Elintarvikkeita ja välttämättömiä päivittäistavaroita ostetaan ja kotitaloudet käyttävät niihin näissä poikkeusoloissa jopa enemmän rahaa kuin aiemmin. Muut kuluttajatuoteryhmät ja erikoiskaupan tarvikkeet kärsivät todennäköisesti isoja kysynnän menetyksiä.

Oma huolestuttava lukunsa on palvelusektori. Yksityiset palvelut työllistävät 1,3 miljoonaa ihmistä Suomessa, mikä on kaksi kolmasosaa koko yksityisestä sektorista. Palveluiden menekki on käytännössä pysähtynyt, kun ulkonaliikkumis- ja kokoontumisrajoitukset ovat voimassa ja ihmiset pelkäävät oman terveytensä ja taloutensa puolesta. Lähes 70 prosenttia palvelualojen yrityksistä joutuu irtisanomaan tai lomauttamaan henkilöstöään, tai on jo tehnyt niin.

Tässä tilanteessa jokainen meistä voi tehdä vastuullisuusteon suomalaisen työn puolesta. Jos oma tilanne sallii, ostetaan edelleen suomalaisten yritysten tuotteita ja palveluita. Kun käymme kaupassa, ostetaan välttämättömien tarvikkeiden lisäksi lapsillemme se lelu, josta hän on haaveillut. Tehdään sitä remonttia, jota olemme suunnitelleet, nyt kun siihen on enemmän aikaa. Ostetaan lahjakortti palveluun, jota voimme käyttää myöhemmin, kun tilanne rauhoittuu.

Yrityksinä teemme vastuullisuusteon pitämällä henkilöstöstämme huolta. Ei myöskään laiteta kaikkia rahahanoja kiinni, vaikeassakaan tilanteessa, sillä se kertaantuu ympärillemme ja osuu meihin itseemme myös, kun rahankierto pysähtyy.

Julkisen sektorin ostajilla on oma vastuunsa siinä, että hankintoja jatketaan ja mahdollisuuksien mukaan myös aikaistetaan. Nyt jos koskaan pitää käyttää niitä hankintalain sallimia keinoja ostaa oman alueen pk-yrityksiltä ja paikallista tuotantoa, joka työllistää.

Olemme Suomalaisen Työn Liitossa laskeneet, että jos jokainen suomalainen käyttää 10 euroa lisää kuussa kotimaisiin tuotteisiin ja palveluihin, pitää se 10 000 suomalaista töissä. Pienellä valinnalla on valtava merkitys. Tämä on todellinen vastuullisuusteko, jokaiselta meiltä, jolla on siihen mahdollisuus.

Tero Lausala

toimitusjohtaja

Suomalaisen Työn Liitto

