Hyvä kommentti ja kertoo juuri olennaisen nyky-yliopistosta.

Koskaan ei voi yliopistohenkilökunnan arroganttiutta aliarvioida, valitettavasti.

Samaa ylimielisyyttä on pitkin isoa yliopistoa lähes joka puolella.

Ei vain tule julki, koska toinen nyky-yliopistoa vaivaava perusperiaate on salailu.

Kun tähän yhdistetään kyvyttömyys henkilöjohtamiseen, siis johtajapuolella, on soppa valmis.

On nimittäin täysin eri asia olla kyvykäs maailmantason tutkija, kuin vaikkapa laitosjohtaja tai dekaani.

Ja tulokset tästä sopasta näkyy, jos joku huomaa...