Suomen yliopistokiinteistöt Oy:n omistavat Suomen yliopistot yhdessä. Oulun yliopisto on siis yksi sen omistajista (Helsinki vain ei ole). Silti olet oikessa, että kyse on siitä, miten rahaa siirrellään valtion eri lailla omistamien yksiköiden välillä.

Selvästi henkilöiden välillä on ristiriitaa ja epäluottamusta. Kyse on Oulun yliopiston ja muiden yliopistojen johtajien valtakiistasta. Sille on hyvin pitkät perinteet ja se on vaikeuttanut yliopistojen yhteistyötä niin kauan kuin olen Oulun yliopistossa ollut. Syyllisiä en lähde etsimään.

Siksi tarvittaisiin ensiksi metaratkaisu. Se voi olla

1) Yliopistokiinteistöt Oy:n purkaminen ja kiinteistöomaisuuksien siirto yliopistojen hallintaan, tai

2) Uudenmaanulkoisten yliopistojen yhdistäminen yhdeksi Suomen yliopistoksi, jolla sitten olisi kampuksia siellä täällä. Tai mieluummin kahdeksi.