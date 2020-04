Sukupuolella nimeomaan on merkitystä. On vastuutonta antaa nuorten ymmärtää toisin, vain siksi, että jossain joku ideologiaasa hurahtanut saa itselleen mieluisammat tilastot. Niin kauan, kuin vain naiset tulevat raskaaksi, ja niin kauan, kuin naisia syrjitään sukupuolensa perusteella perhevapaiden pelossa, on naisten järkevää hankkia ensimmäiseksi tutkinnoksi sosiaali - ja terveysalan tutkinto, päästä heti pysyvään työhön, hankkia asuntolaina ja ammattitaito. On aivan erilaista hankkia lapsia pysyvään työsuhteeseen, jossa kaikki edut ovat valmiiksi pedattuna, ja joka mahdollistaa oman asunnon hankkimisen, kuin pätkätyösuhteeseen, joka luonnollisestikaan ei jatku perhevapaiden jälkeen, ja jonka jälkeen elämää leimaa ehkä pitkäänkin epävarmuus ja stressi toimeentulosta. On hyvin vaikea löytää uutta työtä pienen lapsen äitinä kilpailluilta työmarkkinoilta.

Sen jälkeen, kun sotealan ammattilaisella on työhistoriaa jo takana, hän voi hankkia uuden tutkinnon ansiosidonnaisella aikuisopintotuella opintovapaan turvin. Nämäkin etuja, joita pätkätyöläisellä ei ole. Kun ihmisellä on koko ajan työ, johon palata, hänellä on elämässään aika paljonkin liikkumavaraa - aina on jokin turva.

Että jotakin vastuullisuutta toivoisi tähän sukupuolten tasa-arvon pakkosyöttämiseen. Varsinkin tänä aikana, kun soteala taitaa olla ainoa, joiden työpaikat tällä hetkellä eivät ole vaarassa.