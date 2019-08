Kalevassa 10.8.2019 kerrottiin Lännen Median tekemästä kyselystä TE-toimistojen johtajille. Aiheena oli työttömien määräaikaishaastattelut.

Lähes kaikki johtajat olivat säännöllisten työttömien haastattelujen kannalla niiden työllistymistä edistävän vaikutuksen takia.

Etenkin nuorten työttömien kohdalla henkilökohtaiset kuuntelevat ja ohjaavat tapaamiset ovat äärettömän tärkeitä.

Suuri joukko nuorista ei osaa tai ymmärrä netin kautta tapahtuvan asioinnin velvoittavuutta ja merkitystä. He tarvitsevat toisen ihmisen, asiantuntijan, neuvoja, selityksiä ja vaihtoehtojen esiintuomisia päästäkseen koulutus- ja työhön pääsyn suunnitteluissaan omaan parhaaseen lopputulokseen.

Nuoret ja vanhemmatkin työttömät tarvitsevat säännöllisiä tapaamisia, sillä välttämättä ensimmäisessä tapaamisessa läpikäydyt asiat eivät täysin selkiydy niiden monitahoisuuden tai monimutkaisuuksien takia.

Lisäksi mieli ja tahtotila saattavat muuttua ensin varmaksi koetusta toimintasuunnitelmasta aivan päinvastaiseen suuntaan lyhyessäkin ajassa.

Tosiasia on, etteivät kaikki työttömät tarvitse tiheään tapahtuvia keskustelutapaamisia, ja silloin on pystyttävä noudattamaan asiakkaasta lähtevää tarveharkintaa. Toisaalta taas asiakkaalla on oltava mahdollisuus päästä tapaamaan työvoimaneuvojaa heti kun ohjauksen tarve syntyy.

Liian pitkät odotusajat ohjeiden ja tuen saantiin ovat monelle melkein myrkkyä.

Eritoten monet nuoret ovat kärsimättömiä tietojen saantinsa nopeudessa. Jos ratkaisua ongelmaan ei saa hetimiten, nuori ihminen saattaa ahdistuksen kasvaessa tehdä hätiköityjä ja itselle heikkotasoisia päätöksiä ja toimenpiteitä opintojensa tai työnhakunsa toteutuksessa.

Eräs nuoren ahdistusta ja turhautumista mahdollistava toimintamalli on pitkät asioiden käsittelystä johtuvat odotusajat työkokeiluun pääsemiseksi. Kun nuori on vihdoinkin rohkaistunut lähtemään työkokeiluun, hän joutuu odottamaan lopullista päätöstä työkokeilun aloittamisesta jopa pari viikkoa.

Nuorelle se saattaa olla ylivoimaisen pitkä aika. Varsinkin, jos työttömyyttä on runsas ajanjakso takanapäin.

TE-toimiston ja työvoimavirkailijoiden toimintaa ohjaavat lait ja säädökset sekä työntekijäpula, jotka aiheuttavat raskassoutuisuutta yksinkertaistenkin asioiden nopsaan etenemiseen. Näiden perustason tärkeiden pulmien poistamiseen tulee pureutua uusin, käytännöllisin ja kekseliäiden toimintatapojen keinoin.

Asiakastyön jakaminen ja avoin yhteistyö yli hallintorajojen sekä muiden asiakaspalvelua sakkauttavien esteiden purkaminen ja poistaminen toisivat varmasti kaikille osapuolille tyytyväisemmän olotilan.

Sointu Veivo

HM, KM

Pudasjärvi

