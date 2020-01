Pari vuotta sitten Etelä-Suomessa parikymmentä kansalaista järjestäytyi Työstäkieltäytyjäliitoksi. Yhteenliittymällä on yhdyshenkilö ja vähän some-esilläoloakin, se tavoittelee keskustelua ja näkyvyyttä työssäkäynnin kyseenalaistamisella.

Yhdyshenkilön mukaan järjestäytyjät eivät ole pitkäaikaistyöttömiä eivätkä työkarkureita, mutta he jakavat käsityksen, että nykykaltainen työelämä on kuolemanvakava yhteiskunnallinen ongelma ja sille on tehtävä jotakin.

Työn merkitys ja arvostus pitäisi määritellä aivan uudelleen, koska työ on epädemokraattista ja vapaa-ajan ja työn raja on hämärtynyt, puntaroi Työstäkieltäytyjäliitto.

Työnomaiset toimenpiteet leviävät kulkutaudin lailla kaikkialle yhteiskuntaelämään. Silti täystyöllisyyden moralismi jumittaa hirttokireänä, koska ylhäältä johdettu työelämä on syvässä kriisissä.

Valtiovaltaa tai ei, omistajapolitiikkaa tai ei, kaikki alistetaan työelämän palveluun, kulttuuri, omatoiminen kuntoilu, uni, seksi, ruokaramboilu ja mietiskely. Yksilön elämästä on tullut systeemin ja työn jaloissa laukkaamista.

Kaikki työ ei ole arvokasta, Työstäkieltäytyjäliitto huomauttaa. Pitäisi tunnustaa, että suuri osa työstä on haitallista yhteiskunnalle. Yhtään uutta työpaikkaa ei tarvita ympäristön tuhoutumisen takia.

Työ on rajoittavan kontrolloinnin muoto. Työpaikka on tapa hallita ihmisten ajankäyttöä. Ihmisten parissa tehtävästä työstä on vaikeinta kieltäytyä, koska apua tarvitsevat ihmiset kärsivät. Jos on varaton, työstä kieltäytyminen katsotaan häpeälliseksi, mutta varakkaan työkarkuruus herättää hyväksyvää hyrinää.

Hyvä koulutus ei takaa hyvää tulotasoa, Työstäkieltäytyjäliitto muistuttaa. Monien työura koostuu pätkätöistä, joilla ei tule toimeen, vaikka tekisi kolmea työtä.

Toimeentulon takaamiseksi pitäisi kehittää kansalaispalkkajärjestelmiä. Hyvin rakennettu universaali perustulo voisi jopa edistää tuottavuutta, koska yhä useamman kansalaisen kekseliäisyys voisi tulla paremmin hyödynnetyksi.

Työväenliike syntyi liiallista työn teettämistä vastaan, etteivät lapsetkin kuolisi työn ääreen tai sen johdannaissairauksiin. 14-, 12-, tai 8-tuntinen työpäivä eivät ole kulttuurievoluution vahinkokukkasia, vaan niiden edestä on kuollut hikoilevia ihmisiä. Nyt ammattiyhdistysvasemmisto on ihmiskasvottoman kapitalistin rinnalla ärhäkkäin työelämän ennallaan säilyttäjä, koska sen päällystö syö vielä työväenkin kädestä.

Kaikki harhailevat työn perässä tietämättä tarkkaan missä sitä on, filosofoi Työstäkieltäytyjäliiton edustaja Yle Radio 1:n haastatteluohjelmassa.

Allekirjoittanut ei muista enää työssä harhailuaan, mutta muistaa vielä, missä työtä oli: ihmisten parissa mitättömällä palkalla. Allekirjoittanut tietää myös kertoa, että jos joku vasta harkitsee työn välttelyä työttömän päivärahalla, niin laillista suojaa toistuviakin päivärahakarensseja vastaan ei ole.

Jouko Saksio

Oulu

