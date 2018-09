Työllisyys on Suomessa viime aikoina parantunut. Suurin syy siihen on kansainvälisen talouden hyvä vire. Myös se, että pienyrittäjät ovat pitäneet kiinni työntekijöistään, on iso tekijä.

Hyvä globaali taloussuhdanne ei kestä ikuisesti. Suomen väestö vanhenee, ja hartaasti rakennetun hyvinvointimme rahoitus horjuu. Siksi työllisyysastetta on nostettava paljon korkeammalle kuin nykyhallituksen tavoite 72 prosenttia. Se taas vaatii muutoksia työlainsäädäntöön.

Jotta työpaikkoja saadaan lisää, Suomen työlainsäädäntöä on välttämätöntä kehittää suuntaan, jolla työllistämistä helpotetaan. Suomen Yrittäjät kannattaa Sipilän hallituksen aietta helpottaa henkilöperusteista irtisanomissa pienissä yrityksissä.

Uudistus tarkoittaisi sitä, että alle 20 työntekijän yrityksissä työntekijän voisi irtisanoa vähemmästä työvelvoitteen rikkomisesta tai laiminlyönnistä tai epäasiallisesta käyttäytymisestä kuin nyt, jos se vaikeuttaisi työnantajan tai työyhteisön toimintaa tai horjuttaisi työnantajan ja työntekijän välistä luottamusta.

Lisäksi edellytettäisiin, että työsuhteen jatkamista ei voitaisi pitää kohtuullisena työnantajan kannalta. Työntekijälle pitäisi antaa varoituksella mahdollisuus korjata tilanne.

"Kilpailijamaissamme asiallinen syy riittää irtisanomiseen, eikä niissä mikään villi länsi vallitse. Siksi Suomessakin asiallisen syyn pitäisi riittää. Tämä asia kannattaisi hallituksen esitykseen lisätä."

Työsuhdeturvaa koskevat säännökset ovat ongelma erityisesti pienissä yrityksissä. Moni yrittäjä tekee työn mieluummin itse kuin palkkaa sitä varten työntekijän ja ottaa työllistämisen riskin. Tämä on osasyy yrittäjien välillä hurjan pitkiin työpäiviin.

Vaikka hallituksen suunnittelemilla muutoksilla helpotettaisiin työsopimuslain irtisanomiseen liittyviä menettelyitä ja perusteita, kyse on työllistämisen helpottamisesta.

Hallituksen esitysluonnoksen vaikutusarviointeja koskevista selvityksistä käy ilmi, että pienten yritysten lievempi sääntely on perusteltua, koska pienet yritykset ovat herkempiä työsuhdeturvan aiheuttamille kustannuksille kuin suuremmat yritykset.

Irtisanomissuoja siis vaikuttaa enemmän nimenomaan pienten yritysten rekrytointeihin. Tämä on tärkeä näkökulma: valtaosa uusista työpaikoista on Suomessa koko tämän vuosituhannen ajan syntynyt nimenomaan pieniin yrityksiin. Siellä on siis suuri mahdollisuus uusiin työpaikkoihin.

Nykylainsäädännössä irtisanomissyyn pitää olla asiallinen ja painava. Asiallinen syy on kohtuullisen helppo osoittaa toteen – varoituksista huolimatta työntekijä käyttäytyy epäasiallisesti tai laiminlyö työtehtäviään. Kun lisäksi vaaditaan, että syy on painava, tilanne vaikeutuu ja irtisanomisia puidaan oikeusistuimissa korkeimpaan oikeuteen saakka. Siihen ei pienellä yrityksellä ole varaa, sillä pahimmassa tapauksessa oikeudenkäyntikulut kaataisivat koko yrityksen.

Kilpailijamaissamme asiallinen syy riittää irtisanomiseen, eikä niissä mikään villi länsi vallitse. Siksi Suomessakin asiallisen syyn pitäisi riittää. Tämä asia kannattaisi hallituksen esitykseen lisätä.

Suomen Yrittäjien toteuttamien kyselyiden perusteella 37 prosenttia pienistä ja keskisuurista yrityksistä olisi valmis palkkaamaan uusia työntekijöitä, jos henkilöperusteista irtisanomista helpotettaisiin. Tämä uudistus kannattaa toteuttaa!

Janne Makkula

työmarkkinajohtaja

Suomen Yrittäjät

