Kyllähän meillä on varsin joustavat työmarkkinat. Löytyy pätkää ja silppua, ketjutettua määräaikaista sopparia - näistä tietää vain se, joka on näiden kanssa joutunut elämään. Entiaikainen toistaiseksi voimassa oleva, vuosia eteenpäin varma työpaikka on monilta historiaa. Ukko saadaan ulos pelkällä ilmoituksella ja uusi tilalle sopivasti järjestelemällä.

Ei kai jutun idea ollutkaan lisätä kansantuotetta, ainakaan ensisijaisesti vaan jakaa työtä järkevämmin. Jos joku kuvittelee vieläkin, että työaika on joku tehokkuuden ja tuotoksen mittari, on aika väärässä. Jos näin olisi, niin millä ihmeellä meidän kansantuote on lähes kymmenkertaistunut ajoista ennen työaikalakia, jolloin työaika saattoi olla 14 - 18 tuntia päivässä ja 6 päivää viikossa!

Jo pelkästään kuormittavuuden aiheuttamien poissaolojen ja erilaisten ennenaikaisten eläkkeiden ja sairauksien hoito (fyysinen ja psyykkinen) väheneminen toisi kansantuotetta enemmän kuin kustannukset työajan vähenemisestä. Samalla työllisyysaste paranisi ja eläkemaksujen korotuspaine vähenisi. En itse näe minkäänlaista negatiivista vaikutusta kenenkään osalta ja työajan lyhennys olisi winwin lähes kaikille - ja lopulta välttämättömyyskin, jos ei taannuta ihmiskuntana kohti keskiaikaa. Sitäkin näyttää eräät haluavan.