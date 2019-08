Ii on hoitanut energiapolitiikkaa vuosikymmenet esimerkillisesti. Kunta ja kuntalaiset ovat hyötyneet näistä päätöksistä alempina sähkön hintoina ja kunta on saanut vuosittain satojen tuhansien tuotot. Ii on niitä harvoja kuntia Pohjois-Suomessa, jossa on oma energialaitos. Iillä on myös osuus Raasakan ja Pahkakosken voimalaitoksista ja niiden tuotosta.

Edistyksellinen politiikka on jatkunut nykyaikaan sopivana ja ilmastotyötäkin voimallisesti tukevana tuulivoimakaavoituksena.

Toteutuneet kaavat ovat syntyneet valtuustossa yksimielisesti. Päättäjät ymmärtävät hajautetun energiaratkaisun merkityksen paikkakunnalle ja sen asukkaille.

Toteutuneet voimalat on otettu tyynesti vastaan. Pelätyt melu- ja muut haitat ovat jääneet toteutumatta. Voimaloiden ääni on marginaalista verrattuna nelostien ympärivuorokautiseen meluralliin, eikä siitäkään kuulu valituksia, vaikka varmaan ajoittain aihetta olisi.

Ihminen muovaa luontoa päätöksillään ja elinkeinotoimillaan. Tämä kehitys on jatkunut vuosituhansia eikä loppua näy. Metsien käytössä ainakin itse huomaan aukkohakkuut, halusin tai en.

Nyt on tulossa uusia kaavaehdotuksia menestystarinan jatkoksi. Osin ehdotukset ovat lähteneet maanomistajien toiveesta saada heikkotuottoisille metsille vakaa vuosikymmenien tuotto. Hanke on siis osin iiläislähtöinen, hyvä niin.

Kaavaprosessit etenevät tiukan lainsäädäntöprosessin viitoituksen ohjaamana. Kuntalaiset voivat olla rauhallisin mielin, heille avautuu mahdollisuus ottaa kantaa kaavaehdotukseen ja mahdollisiin huomautuksiin. Nyt on syytä pistää jäitä hattuun ja odottaa hankkeiden edistymistä päätösvaiheeseen.

Näyttää, että joillakin on tarve muuttaa valkea mustaksi. Vierailemalla toteutuneilla, siististi rakentuneilla kaava-alueilla saa oikean kuvan puistoista. Rakennetut tiet mahdollistavat alueen paremman metsänkäytön laajasti käsitettynä. Nykyihmiset eivät kävele pitkiä matkoja, vaan toivovat pääsevänsä lähelle. Marjastajat ja metsästäjät kiittävät reippaasti parantuneita harrastusmahdollisuuksia.

Iiläisillä on nyt mahdollisuus jatkaa menestyksellistä energiapolitiikkaansa varmistamalla tuulivoimaloiden jatkorakentaminen. Keskustelussa on rajusti liioiteltu kuvitteellisia haittoja ja todelliset mitattavat hyödyt minimoitu.

Missä se megajättipotti piilee? Tässä on laskelma.

Kunta saa nykyisistä myllyistä noin miljoonan kiinteistöveroa vuodessa, maanomistajat arviolta miljoonan vuokratuottoja. Työpaikkoja on syntynyt noin 40 tuulivoima-alalle Iihin.

Rakennusluvan saaneet 47 myllyä tuovat kiinteistöveroa kunnalle noin 1,4 miljoonaa euroa ja maanomistajat saavat arviolta 700 000 euroa vuokraa vuodessa. Näiden myötä syntyy noin 10 pysyvää työpaikkaa.

Kaavoituksessa olevat myllyt tuovat vähintään 1,6 miljoonaa euroa veroja (kun otetaan pienin myllymäärä, jota tässä vaiheessa esitetään, eli Yli-Olhavan 40 ja Ollinkorven 15) ja maanomistajille vuokria noin 800 000 euroa vuodessa. Näiden myötä syntyy toiset kymmenen pysyvää työpaikkaa.

Koska toiminta on pitkäjänteistä, 20–30 vuotta, ovat talousvaikutukset melkoiset. Tällä tuotetaan kuntalaisille palveluita. Kiinteistövero laskee vuosittain 1,5 prosenttia, kun rakennusten verotusarvo pienenee, vuokrat on sidottu indeksiin, joten niiden arvo säilyy.

On syytä mainita, että kunnan ei itse tarvitse investoida näihin euroakaan! Nämä ovat puhdasta tuloa kunnalle, maanomistajille ja kuntalaisille. Yllä mainitut eurot ovat kipeästi tarpeen kunnan palveluiden säilyttämiseksi ja kehittämiseksi. Kyseessä on jättipotteja vuosittain seuraavat 30 vuotta.

Pentti Soini

1. varavaltuutettu (kesk), Micropoliksen hallituksen jäsen

Minulla ei ole nykyisillä eikä tulevilla puistoalueilla maata, maksan veroni Iihin.

