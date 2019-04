Vuoden alusta lähtien palkka- ja ansiotiedot on ilmoitettu tulorekisteriin, ja muutoksen ajurina on epäilty Verohallinnon tavoitetta siirtää töitään yrittäjille. Lisäksi tulorekisteriä on arvosteltu työlääksi ja keskeneräiseksi.

Syyttävä sormi osoittaa muun muassa Verohallinnon suuntaan.

Tässä yhteydessä on pakko tehdä selväksi, ettei Verohallinnolta ole siirtynyt mitään työtä pois. Työnantajat ovat ilmoittaneet palkkatiedot Verohallintoon jo ennen tulorekisteriäkin. Siinä mielessä väite töiden lykkäämisestä muualle on vailla todellisuuspohjaa.

On totta, ettei uuteen järjestelmään totuttautuminen ole sujunut kaikkialla vaivattomasti. Näin siitä huolimatta, että lähes 90 prosenttia kaikista ilmoituksista siirtyy automaattisesti yritysten palkkajärjestelmistä tulorekisteriin. Maaliskuun loppuun mennessä tulorekisteriin on siirtynyt onnistuneesti jo 11 miljoonaa ansiotietoa.

Noin neljä prosenttia tulorekisteriin saapuvista ilmoituksista on tehty manuaalisesti. Osalla näistä ilmoittajista on ollut vaikeuksia käyttää tulorekisteriä. Tämä joukko on pienestä osuudestaan huolimatta kuitenkin monilukuinen, eikä sen ongelmia tule vähätellä.

"Tulorekisterin lastentauteja kuten vaikeaselkoisuutta ja hitautta on jo korjattu ja korjataan paraikaa."

Yrittäjien käyttämät tilitoimistot ovat nostaneet näkyvästi esiin lisääntyneen työtaakkansa, jonka takana on pääosin ilmoitusrytmin tiivistyminen. Aiemmin tiedot ilmoitettiin vuosittain, ja nyt ne tulee viedä tulorekisteriin aina palkanmaksun yhteydessä. Työvaiheita on siis tullut manuaalisesti tulorekisteriä käyttäville eittämättä lisää ansiotulojen ilmoittamistiheyden myötä.

Uudesta rytmistä eli pian palkanmaksun jälkeen ilmoittamisesta säädettiin tulorekisteriä koskevassa laissa, ja tätä laki ohjaa Verohallinnon toimintaa. Lain taustalla on periaate saada kaikki tieto ajantasaiseksi.

Byrokratia tulee ajan myötä vähentymään, kun kaikki tiedot siirtyvät viranomaisten ja julkisten toimijoiden välillä automaattisesti. Enää ei tarvitse ilmoittaa monelle eri toimijalle eikä lähettää liitetiedostoja tai todistuksia eri vastaanottajille kuten Kelaan, kunnille tai työeläkevakuuttajille. Se, jos jokin, säästää aikaa ja vaivaa, mutta mikä parasta: ajantasaisuus merkitsee myös kansalaisten etuuksien saamista entistä joutuisammin.

Uutta, automaattista ja vaivatonta aikaa kohti kuljettaessa on tiellä vielä joitain haasteita, joita esiintyy sekä itse tulorekisterissä että sen käytössä. Tulorekisterin lastentauteja kuten vaikeaselkoisuutta ja hitautta on jo korjattu ja korjataan paraikaa. Lisäksi ongelmia esiintyy myös yritysten palkkahallinnon ohjelmistoissa eli juuri siellä, mistä tieto lähetetään. Tämän vuoksi Verohallinto on entisestään tiivistänyt yhteistyötään ohjelmistotoimittajien kanssa.

Taloushallinnon ammattilaisilla oli vahva rooli tulorekisterin valmisteluvaiheessa, ja luonnollisesti myös nyt ongelmia ratkotaan yhdessä. Paraikaa haastatellaan muun muassa tilitoimistoja, jotta käyttövaikeuksista saataisiin mahdollisimman realistinen kuva ja niitä voitaisiin vähentää. Toivottavasti markkinoille ilmestyy myös uusia pienyrityksille entistä paremmin sopivia palkkaohjelmistoja, jolloin ilmoittaminen automatisoituu. Yksi vaihtoehto pienyrityksille on käyttää Verohallinnon maksutonta Palkka.fi-ohjelmistoa.

Markku Heikura

pääjohtaja

Verohallinto

