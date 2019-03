Tuiran uimala-alueen osallistumis- ja arviointisuunnitelma on juuri ollut nähtävänä mielipiteitä varten. Hyvä hanke koskettaa kaupunkilaisia laajemmin kuin mitä kaavanmuutoksen vaikutusalueeksi on osoitettu. Myllytullinkin asukkaat liikkuvat lähes päivittäin Tuiran rantoja vuoden ympäri jalan ja pyörällä. Tuira on niin kesä- kuin talviuimarille ykköspaikka.

Innolla odotetaan paikalle tehtävää suunnitelmaa ja parannuksia, joissa korjataan puutteet ja samalla luodaan positiivista uutta. Olen monen muun kanssa yhtä mieltä siitä, ettei mitään massiivista rakennusta (mustaa laatikkoa) tälle rannalle kaivata.

Toivon, että asianmukaiset saniteettitilat sekä talviuimareiden tarvitsemat puku- ja lämmittelytilat sekä mahdollisesti sauna/kahvio saavat arvoisensa paikan rannan läheisyydessä siten, ettei ylimääräisiin ”työmaakoppeihin” enää ole tarvetta.

Rannan suuntainen puistopolku on edelleen ensiarvoisen tärkeä eikä sen vieminen kauas rannasta ole tarpeen. Suuri osa rannan käyttäjistä tulee eri suunnista paikalle kävellen tai pyörällä.

Kevyt paviljonkimainen huoltorakennus sijoitettuna lähelle rantaa ja polun linjaaminen rakennuksen toiselle puolelle poistaa pyöräilyn kesän hellepäivinä rannan käytölle aiheuttaman haitan.

Autopysäköinnin määrää ei tule kasvattaa puistoalueen kustannuksella ja se tulee rajata siten, ettei nurmikkoalueelle eikä rantaan ole autolla pääsyä.

"Rannan suuntainen puistopolku on edelleen ensiarvoisen tärkeä eikä sen vieminen kauas rannasta ole tarpeen."

Vesialueen rakenteisiin tulee myös panostaa. Syvään veteen ulottuva laituri tai laitureita, joista pääsee veteen myös hyppäämällä pitäisi saada uimarannalle. Nykyinen laituri ja mattolaituri ovat hyppäämiseen sopimattomat, suorastaan vaaralliset, mutta niitä käytetään kun muutakaan ei ole.

Erillinen talveksi rannalle nostettava ponttoonilautta sopivalle etäisyydelle lisäisi vesiliikunnan iloja.

Usean vuoden ajan Tuiran uimarannan äärellä toiminut saunalautta on ainutlaatuinen kansainvälistäkin huomiota osakseen saanut yleinen sauna. Saunaa on pyöritetty talkoovoimin eikä siitä suuresta käyttäjämääristä huolimatta ole aiheutunut haittaa muille rannan käyttäjille. Pelättyä pysäköintiä nurmikoille ei ole tapahtunut. Jopa polttopuiden tuonti on havaintojen mukaan tapahtunut polkupyörän peräkärryllä. Toiminnan toivon voivan jatkua tai saavan vastaavanlaisen yhtä ekologisen ja hauskan muodon jatkossa.

Matonpesupaikka vesialueella on nostalginen, mutta se ei ole enää nykyaikaa ja se tulisi siirtää viemäröitävissä olevaan autolla saavutettavaan paikkaan. Talvisaikaan on puistoon tehty lähiasukkaiden käyttämä epävirallinen rannan suuntainen latu, jolle soisi paikan löytyvän jatkossakin.

Toivon uimala-aluetta kehitettävän luonnonmukaisen puisto- ja virkistysalueen ehdoilla iloisella mielellä massiivista rakentamista välttäen.

Anna-Maria Kantola

Myllytullin asukas, Oulu

Lue lisää lukijoiden mielipiteitä päivän Kalevasta!

Näin lähetät mielipidekirjoituksen Kalevaan.