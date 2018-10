Intiassa on saman verran asukkaita kuin on Kiinassa. Elintaso on siellä pääosin matala, mutta parempaan on voimakas pyrkimys.

Korkea elintaso vaatii väistämättä paljon energiaa. Päätä ei kannata laittaa pensaaseen ja kieltää tämä fakta. Intiassa ei suurta määrää lisäenergiaa kuitenkaan voi saada nopeasti käyttöön muuten kuin fossiilisilla polttoaineilla. Jo nyt hiilidioksidipäästöt kasvavat siellä puolessa vuodessa saman verran kuin Suomen päästöt ovat yhden vuoden aikana. Intian tielle on siirtymässä lisääntyvässä määrin myös muita väkirikkaita kehitysmaita.

Tuntuu aivan käsittämättömältä kuunnella juttuja siitä, että maailman hiilidioksidipäästöt voitaisiin laskea nollaan muutamassa vuosikymmenessä. Totuus on se, että muutamassa vuosikymmenessä ne minimissäänkin vähintään kaksinkertaistuvat. Voidaan me täällä tietysti tästä huolimatta pistää leivän päälle ohuempaa leikettä...

Murheeseen ei kuitenkaan ole mitään syytä, päin vastoin. Voimakkaasti kasvavat hiilidioksidipäästöt tulevat osoittamaan hiilidioksiditeorian pätemättömäksi aika pian, ellei se ole jo nyt tapahtumassa.