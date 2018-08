Tiesittekö oululaiset, että olemme saaneet maauimalan ihan ilman suurempia suunnitelmia? Oikeastaan voidaan puhua jo vesiurheilukeskuksesta.

Siellä nimittäin uidaan, sukelletaan ihanan sameaan humuspitoiseen veteen, leikitään muovisilla rantaleluilla, kuten uimapatjoilla ja -renkailla.

Siellä myös sup-lautaillaan, melotaan, soudetaan, moottoriveneillään ja ajellaan villisti vesiskoottereilla. Itsekin olen nauttinut uimisen iloista aamuin illoin, samoin omat ja naapurin lapset.

Paikka on siis Toppilansalmi. Tuo Oulun satamana parhaat päivänsä nähnyt, mutta nyt uutta elämää tihkuva alue. Mielestäni satama on ihan sopiva paikka ainakin osalle mainitsemilleni harrastuksille ja toiminnoille, mutta muutamia toiveita minulla nyt kuitenkin Oulun kaupungille on.

Molemmin puolin satamaa ja siltaa tarvitaan pelastusrenkaita. Jos jollakin uimarilla loppuvat voimat, niin pelastusoperaatio on lähes mahdoton ilman pelastusvälinettä. Kesän aikana olen nähnyt monta rohkeaa uimaria ylittämässä salmea, ja heillä kaikilla ei ole ollut tarkkaa ymmärrystä uintimatkan pituudesta ja virran voimakkuudesta.

Myös sillalta hyppelijät ottavat melkoisia riskejä. Toisaalta moottoriveneilijät ja vesiskoottereilla ajelijatkin tarvitsisivat selkeämmät ohjeet salmessa ajamiseen sekä tietoa nopeusrajoituksesta.

Sallittu nopeushan on vain 9 km/h, joka on moottoriveneelle nk. putputteluvauhti. Vain harva veneilijiä tai skootterikuski on tietoinen tästä nopeudesta, ja ehkäpä joku luulee sen tarkoittavan esimerkiksi solmuja.

Myös selkeät aaltojenteon kieltävät merkit, sekä tekstit että kuvat, tarvitaan molemmin puolin salmea, etenkin venelaitureiden kohdalle. Hietasaaren puoleiset venelaiturit ja niihin kiinnitetyt veneet kärsivät nyt liiallisista aalloista, ja muutama veneen keula on jo rikkoutunutkin.

Toppilansalmen alue kaipaa myös roskakoreja. Oletan, että kaupunki on jäänyt odottelemaan alueen lopullista valmistumista ja ajatellut hankkivansa roskakorit myöhemmin, mutta nyt alue näyttää keskeneräiseltä, siivottomalta ja likaiselta.

Eritoten uusi laiturinpätkä, jonka yhteyteen on tehty ”istuskelupenkit”, on saavuttanut suuren suosion monenlaisten porukoiden kokoontumisille. Laiturilla on istuskeltu auringosta nauttien, eväitä syöden ja juoden.

Mutta valitettavasti sotku on melkoinen. Ihmiset eivät todellakaan vie roskiaan mennessään vaan jättävät ne piknikpaikoilleen. Voisiko kaupunki siis toimittaa alueelle edes muutaman väliaikaisen roskapöntön?

Toivon, että kaupunki reagoi näihin pyyntöihin nopeasti, vielä näiden lämpimien vesien aikaan, sillä emme halua olla todistamassa yhtäkään salmeen hukkumista tai muuta vaaratilannetta, jossa joku on veden varassa eikä rannalla ole tarvittavaa pelastusvälineistöä.

Pidempää pohdintaa toki vaatii koko sillalta hyppelemisen salliminen tai sen kieltäminen. Siihen kaupungin virkamiehet ottanevat kantaa myöhemmin. Hyppääminen on varmasti hauskaa ja uimahyppytaitojakin kehittävää, mutta tällä hetkellä myös hyvin riskialtista tässä vanhassa satama-altaassa.

Satu Larivaara-Heikkala

Toppilansalmi, Oulu

Lue lisää lukijoiden mielipiteitä päivän Kalevasta!

Näin lähetät mielipidekirjoituksen Kalevaan.