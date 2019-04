Tuossa on kirjoittajan todellisuus on kouluttanut itseä näköjään useampaan ammattiin. Paljonko yhteiskunnan varoja hän on käyttänyt koulutukseen, että saa kirjoittaa yhteiskunnan eriarvoisuudesta. Vihreät on suurin ryhmittymä, joka on vienyt yhteiskunnan varoja, joita on työttömänä aika suuri osa. On kaiken maailman tutkijoita, joita yhteiskunta maksaa isoa palka heille, joka on pois toisen asteen koulutuksesta eli niiltä jotka tekee käsillä töitä.

Sitran tutkimus paljastaa todella, mitä he haluavat. Verot alas ja päästöihin iso vero ja kuitenkin köyhä palkansaaja joutuu maksamaan päästöt.

Ei vihreät puhu paljonko kaupunki asuminen lämmittää ilmastoa, koska suurin asuu kaupungissa viini lasi kädessä.