Suurimmalla osalla kansalaisista ei ole harmainta hajua, mistä koko tiernapoikaesityksessä on kysymys. Jo 60 -luvun loppupuolella syntyneiden keskuudessa asian ymmärrys on hämärtynyt. Puhumattakaan 90-luvulla ja sitä nuorempien keskuudessa. Tiedossa on, että ovat joitakin rahankerjääjiä. Kertojan tulisi selittää tapahtumien tausta ja esiintyvien hahmojen todelliset roolit. Kummajainen koko tiernapoikakulttuuri.