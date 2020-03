On tietenkin hieman noloa, että yliopistoa lähdettiin siirtämään Raksilaan radan varteen vain sen vuoksi, että kaupungin imago ja vetovoima kasvaisivat. Tätä voisi pyytää jopa anteeksi tiedeyhteisöltä. Ei yliopisto tosiaankaan voi olla kaupungin käsikassara, vaan autonominen kompleksi, jonka tehtävä on tuottaa uutta tietoa ja pitää sivistystä yllä. Kirjoitus on vähän kuin roiskauttaisi kylmää vettä päättömien ideanikkareiden kasvoille. Keskustansa kanssa kipuilevan kaupungin kannattaisi edetä maltillisesti ja lähteä liikkeelle tosiasioista ja vasta sitten visioida tulevaisuutta. Siihen menee vuosia. Pitää vain olla rohkeutta kulkea vakaasti eteenpäin tarttumatta tuon tuosta uskomattomiin oljenkorsiin.