”Hyi tuolla on rasvaiset ja pitkät hiukset”, ”Katso, kun on rumat silmälasit!” tai ”Tuo on varmasti homo, kun tanssii sekä tuo ihan pikkulapsi, kun hyppelee keppihevosilla.”

Ihmisiä, aikuisia että lapsia, kiusataan harrastusten ja ulkonäön perusteella ja arvostellaan, millaisia ihmisiä he ovat.

Ei varmasti tuntuisi itsestäkään mukavalta, kun vieressä oleva toteaisi joka päivä, kuinka ruma paita sinulla on tai kuinka homolta vaikutat harrastuksiesi takia. Muita ei kuuluisi määritellä olemuksensa perusteella, koska kuitenkin he ovat aivan samanarvoisia ja parhaita juuri sellaisenaan. Jokaisen kuuluisi saada valita harrastuksensa ja pukeutumistapansa tarvitsematta ajatella, mitä muut sanovat.

"Harrastuksistakin on saattanut tulla joillekin asia jota täytyy piilotella, koska pelkää, että tulee siitä kiusatuksi."

Monta kertaa olemme huomanneet, kuinka muista puhutaan. Olisi valehtelua, jos väittäisi, että ei itsekin olisi joskus tehnyt sitä, vaikka tietäisikin sen olevan väärin.

Haukkuminen pitkäaikaisena ja sanomalla sen suoraan kohteelle voi nopeasti muuttua inhottavaksi ja kiusaamiseksi. Usein kohdekaan ei uskalla sanoa asiasta aikuiselle, joka voisi puuttua asiaan. Tämä voi aiheuttaa ahdistusta ja vielä enemmän ulkonäköpaineita, kuin on jo aikaisemmin ollut.

Harrastuksistakin on saattanut tulla joillekin asia jota täytyy piilotella, koska pelkää, että tulee siitä kiusatuksi. Monista pojista jotka tanssivat tai harrastavat balettia, ajatellaan, että he ovat homoseksuaaleja tai muuten vaan outoja. Keppihevosistakin monia haukutaan, vaikka Suomessa on jo yli 10 000 harrastajaa.

Tehdään loppu tällaiseen kiusaamiseen koulun käytävillä ja työpaikoilla, tai missä vaan ollaankaan. Se ei ole oikein ja sen kuuluisi loppua. Tämä on meidän mielipiteemme ja toivottavasti monen muunkin. Tehdään tälle loppu!

Helmi Vuoti

Nelli Korkiasaari

Haukiputaan koulu 8A

